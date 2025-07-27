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Цветная капуста в кляре на сковороде: простой рецепт
Цветная капуста – это не только полезный, но и вкусный овощ.
Капусту разберите на соцветия, отварите, затем обжарьте, предварительно обмакнув ее в кляр. Подайте в качестве закуски или как гарнир, она отлично сочетается с мясом, соусом или кетчупом.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 700 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 3 ст. л.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- чеснок гранулированный
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- соль; растительное масло
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Цветную капусту промойте в холодной воде, разберите на соцветия средних размеров.
Выложите в кипящую, подсоленную воду, варите пять минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте немного остыть.
Для кляра. Взбейте яйца с молоком, добавьте муку, чеснок, перец черный молотый, соль и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
Каждое соцветие цветной капусты обмакните в кляр и обжарьте на сковороде, в кипящем растительном масле со всех сторон до золотистой корочки.
Советы:
Готовность цветной капусты проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Специи используйте по своему вкусу.