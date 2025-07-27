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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

Цветная капуста в кляре на сковороде: простой рецепт

Цветная капуста – это не только полезный, но и вкусный овощ.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
78 ккал
Цветная капуста в кляре на сковороде

Цветная капуста в кляре на сковороде / © Credits

Капусту  разберите на соцветия, отварите, затем обжарьте, предварительно обмакнув ее в кляр. Подайте в качестве закуски или как гарнир, она отлично сочетается с мясом, соусом или кетчупом.

Ингредиенты

цветная капуста
700 г
яйца куриные
2 шт.
молоко
3 ст. л.
мука пшеничная
3 ст. л.
чеснок гранулированный
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
соль; растительное масло

  1. Цветную капусту промойте в холодной воде, разберите на соцветия средних размеров.

  2. Выложите в кипящую, подсоленную воду, варите пять минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте немного остыть.

  3. Для кляра. Взбейте яйца с молоком, добавьте муку, чеснок, перец черный молотый, соль и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

  4. Каждое соцветие цветной капусты обмакните в кляр и обжарьте на сковороде, в кипящем  растительном масле со всех сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Готовность цветной капусты проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

  • Специи используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
44
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