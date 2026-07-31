- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
Цветная капуста в панировочных сухарях на сковороде: рецепт хрустящего гарнира
Цветная капуста, в панировочных сухарях, обжаренная на сковороде получается сочной внутри, с аппетитной, хрустящей корочкой снаружи.
Блюдо отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола и вкусно и в горячем и в холодном виде.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 500 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- панировочные сухари
- 100 г
- перец черный молотый
-
- соль
-
Капусту вымойте, обсушите бумажным полотенцем и разберите на небольшие соцветия.
В кастрюле вскипятите воду, посолите и отварите капусту 2-3 минуты, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
Взбейте венчиком яйца, черный молотый перец и соль.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло.
Каждое соцветие капусты окуните в яйце, затем в панировочных сухарях и обжарьте со всех сторон до румяной корочки.
Советы:
Если соцветия большие разрежьте их на 2-3 части.