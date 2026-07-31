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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

Цветная капуста в панировочных сухарях на сковороде: рецепт хрустящего гарнира

Цветная капуста, в панировочных сухарях, обжаренная на сковороде получается сочной внутри, с аппетитной, хрустящей корочкой снаружи.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Комментарии
Цветная капуста в панировочных сухарях на сковороде

Цветная капуста в панировочных сухарях на сковороде / © Credits

Блюдо отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола и вкусно и в горячем и в холодном виде.

Ингредиенты

цветная капуста
500 г
яйца куриные
2 шт.
растительное масло
3 ст. л.
панировочные сухари
100 г
перец черный молотый
соль

  1. Капусту вымойте, обсушите бумажным полотенцем и разберите на небольшие соцветия.

  2. В кастрюле вскипятите воду, посолите и отварите капусту 2-3 минуты, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.

  3. Взбейте венчиком яйца, черный молотый перец и соль.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло.

  5. Каждое соцветие капусты окуните в яйце, затем в панировочных сухарях и обжарьте со всех сторон до румяной корочки.

Советы:

  • Если соцветия большие разрежьте их на 2-3 части.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
98
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