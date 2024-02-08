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Тушеная говядина: идеальный рецепт для холодного времени года

Время готовки
2 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
232 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
52
Время на прочтение
2 мин
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Тушеная говядина: идеальный рецепт для холодного времени года

Тушеная говядина / Фото: Credits

Этот рецепт супернежной тушеной говядины, которая готовится на медленном огне в течение нескольких часов и заправляется морковью и картофелем. Блюдо идеально подходит для холодной погоды. 

Ингредиенты

говядина нарезанная небольшими кубиками
1500 г
мука
половина стакана
соль
2 ч. л.
перец
1 ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
лук
1 шт.
чеснок
4 зубчика
красное вино
1 стакан
томатная паста
1 ст. л.
говяжий бульон
1 литр
вустерширский соуса
пару капель
морковь
400 г
картофель нарезанный кубиками
500 г
лавровый лист
2 шт.
тимьян
1 веточка
розмарин
1 веточка
бальзамический уксус
2 ст. л.
  1. Разогрейте духовку до 160 градусов. 
  2. В большой миске обваляйте говядину в муке, приправьте солью и перцем. Нагрейте 1 столовую ложку масла в чугунной кастрюле.
  3. Когда оно станет горячим, порциями добавляйте говядину, стараясь не переполнять кастрюлю.
  4. Подрумяньте мясо со всех сторон, 2-3 минуты.
  5. Достаньте говядину из кастрюли и отложите в сторону. Добавьте в ту же кастрюлю оставшуюся 1 столовую ложку оливкового масла.
  6. Добавьте лук и готовьте, пока он не подрумянится и не станет слегка мягким, 2–3 минуты.
  7. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
  8. Влейте вино и деглазируйте кастрюлю. Соскребите кусочки со дна кастрюли.
  9. Добавьте томатную пасту, говяжий бульон и вустерширский соус. Доведите до кипения. Добавьте говядину обратно в кастрюлю вместе с морковью, лавровым листом, тимьяном и розмарином.
  10. Накройте крышкой и поставьте в духовку. Варить 1 час.
  11. Достаньте из духовки, добавьте картофель, перемешайте и готовьте еще от 45 минут до часа или пока говядина не станет мягкой.
  12. При желании добавьте бальзамический уксус.
  13. Удалите из кастрюли лавровый лист и зелень. Добавить соль и перец по вкусу. 

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