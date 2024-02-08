Тушеная говядина: идеальный рецепт для холодного времени года

Этот рецепт супернежной тушеной говядины, которая готовится на медленном огне в течение нескольких часов и заправляется морковью и картофелем. Блюдо идеально подходит для холодной погоды.
Ингредиенты
- говядина нарезанная небольшими кубиками
- 1500 г
- мука
- половина стакана
- соль
- 2 ч. л.
- перец
- 1 ч. л.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- красное вино
- 1 стакан
- томатная паста
- 1 ст. л.
- говяжий бульон
- 1 литр
- вустерширский соуса
- пару капель
- морковь
- 400 г
- картофель нарезанный кубиками
- 500 г
- лавровый лист
- 2 шт.
- тимьян
- 1 веточка
- розмарин
- 1 веточка
- бальзамический уксус
- 2 ст. л.
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- В большой миске обваляйте говядину в муке, приправьте солью и перцем. Нагрейте 1 столовую ложку масла в чугунной кастрюле.
- Когда оно станет горячим, порциями добавляйте говядину, стараясь не переполнять кастрюлю.
- Подрумяньте мясо со всех сторон, 2-3 минуты.
- Достаньте говядину из кастрюли и отложите в сторону. Добавьте в ту же кастрюлю оставшуюся 1 столовую ложку оливкового масла.
- Добавьте лук и готовьте, пока он не подрумянится и не станет слегка мягким, 2–3 минуты.
- Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
- Влейте вино и деглазируйте кастрюлю. Соскребите кусочки со дна кастрюли.
- Добавьте томатную пасту, говяжий бульон и вустерширский соус. Доведите до кипения. Добавьте говядину обратно в кастрюлю вместе с морковью, лавровым листом, тимьяном и розмарином.
- Накройте крышкой и поставьте в духовку. Варить 1 час.
- Достаньте из духовки, добавьте картофель, перемешайте и готовьте еще от 45 минут до часа или пока говядина не станет мягкой.
- При желании добавьте бальзамический уксус.
- Удалите из кастрюли лавровый лист и зелень. Добавить соль и перец по вкусу.
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