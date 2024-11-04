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Тушеная капуста по-турецки: интересный рецепт привычного блюда

Тушеная капуста по-турецки: интересный рецепт привычного блюда

Тушеная Капуста / Фото: Credits

Тушеная капуста по-турецки удивит вас необычным вкусом и оригинальностью приготовления. И самое главное – все можно приготовить только на одной сковороде.

Этот рецепт от mil_alexx_pp идеально подходит для тех, кто любит классические блюда, но стремится к новым кулинарным ощущениям.

Ингредиенты

Капуста
700 г
Фарш
300 г
Масло
15 г
Томатная паста
2-3 ст. л
Соль
Перец
Паприка
Хмели-сунели
Чеснок
2-3 зубчика
Лук
150 г
Помидор
300 г

Приготовление:

  1. В глубокую сковороду влейте растительное масло и добавьте фарш. Жарьте его и разбивайте комочки 7 минут.
  2. Нарежьте полукольцами лук и добавьте фарш, затем добавьте нарезанный помидор, чеснок и томатную пасту.
  3. Перемешайте все и тушите 5 минут.
  4. Затем добавьте соль, паприку, перец, хмели-сунели и нарезанную капусту.
  5. Тушите все на небольшом огне без добавления воды, периодически перемешивая. Готовьте около 25 минут.
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Тушеную капусту по-турецки можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе. Ее пикантный вкус хорошо дополнит идею легкого ужина и обеда.

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