Тушеная капуста по-турецки: интересный рецепт привычного блюда

Тушеная капуста по-турецки удивит вас необычным вкусом и оригинальностью приготовления. И самое главное – все можно приготовить только на одной сковороде.
Этот рецепт от mil_alexx_pp идеально подходит для тех, кто любит классические блюда, но стремится к новым кулинарным ощущениям.
Ингредиенты
- Капуста
- 700 г
- Фарш
- 300 г
- Масло
- 15 г
- Томатная паста
- 2-3 ст. л
- Соль
- Перец
- Паприка
- Хмели-сунели
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Лук
- 150 г
- Помидор
- 300 г
Приготовление:
- В глубокую сковороду влейте растительное масло и добавьте фарш. Жарьте его и разбивайте комочки 7 минут.
- Нарежьте полукольцами лук и добавьте фарш, затем добавьте нарезанный помидор, чеснок и томатную пасту.
- Перемешайте все и тушите 5 минут.
- Затем добавьте соль, паприку, перец, хмели-сунели и нарезанную капусту.
- Тушите все на небольшом огне без добавления воды, периодически перемешивая. Готовьте около 25 минут.
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Тушеную капусту по-турецки можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе. Ее пикантный вкус хорошо дополнит идею легкого ужина и обеда.
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