Тушеная капуста по-турецки: интересный рецепт привычного блюда

Тушеная капуста по-турецки удивит вас необычным вкусом и оригинальностью приготовления. И самое главное – все можно приготовить только на одной сковороде.

Этот рецепт от mil_alexx_pp идеально подходит для тех, кто любит классические блюда, но стремится к новым кулинарным ощущениям.

Ингредиенты Капуста 700 г Фарш 300 г Масло 15 г Томатная паста 2-3 ст. л Соль Перец Паприка Хмели-сунели Чеснок 2-3 зубчика Лук 150 г Помидор 300 г

Приготовление:

В глубокую сковороду влейте растительное масло и добавьте фарш. Жарьте его и разбивайте комочки 7 минут. Нарежьте полукольцами лук и добавьте фарш, затем добавьте нарезанный помидор, чеснок и томатную пасту. Перемешайте все и тушите 5 минут. Затем добавьте соль, паприку, перец, хмели-сунели и нарезанную капусту. Тушите все на небольшом огне без добавления воды, периодически перемешивая. Готовьте около 25 минут.

Тушеную капусту по-турецки можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе. Ее пикантный вкус хорошо дополнит идею легкого ужина и обеда.

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