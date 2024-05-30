Тушеная капуста с фаршем и овощами: рецепт оригинального горячего

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте тушеную капусту с фаршем и овощами.
Простое блюдо из доступных продуктов, которое приготовите в одной сковороде. А для сытости в капусту добавьте фарш. Подавайте как самостоятельное блюдо или как дополнение к картофельному пюре, макаронам или кашам.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 600 г
- фарш куриный
- 300 г
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- томатная паста
- 2 ст.
- вода
- 100 мл.
- сметана
- 1 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- кориандр молотый
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- зелень
- Капусту вымойте и нашинкуйте тонкой соломкой.
- Морковь и лук репчатый очистите. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками.
- В сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту, сахар и обжарьте две минуты. Выложите к овощам фарш, паприку, кориандр, перец черный молотый, посолите. Постоянно помешивайте и обжарьте еще 8-10 минут, до изменения цвета мяса. Отправьте в сковороду капусту и готовьте на большом огне 5-7 минут.
- Затем влейте горячую воду и тушите на медленном огне 15-20 минут до мягкости капусты. В конце приготовления добавьте сметану и зелень. Перемешайте и снимите с огня.
Советы:
- Фарш используйте любой.
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