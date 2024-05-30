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Тушеная капуста с фаршем и овощами: рецепт оригинального горячего

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
74 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
237
Время на прочтение
1 мин
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Тушеная капуста с фаршем и овощами: рецепт оригинального горячего

Тушеная капуста с фаршем и овощами / Фото: Credits

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте тушеную капусту с фаршем и овощами.

Простое блюдо из доступных продуктов, которое приготовите в одной сковороде. А для сытости в капусту добавьте фарш. Подавайте как самостоятельное блюдо или как дополнение к картофельному пюре, макаронам или кашам.

Ингредиенты

капуста белокочанная
600 г
фарш куриный
300 г
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
томатная паста
2 ст.
вода
100 мл.
сметана
1 ст. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
кориандр молотый
0,5 ч. л.
перец черный молотый
сахар
1 ч. л.
соль
зелень
  1. Капусту вымойте и нашинкуйте тонкой соломкой.
  2. Морковь и лук репчатый очистите. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками.
  3. В сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту, сахар и обжарьте две минуты. Выложите к овощам фарш, паприку, кориандр, перец черный молотый, посолите. Постоянно помешивайте и обжарьте еще 8-10 минут, до изменения цвета мяса. Отправьте в сковороду капусту и готовьте на большом огне 5-7 минут. 
  4. Затем влейте горячую воду и тушите на медленном огне 15-20 минут до мягкости капусты. В конце приготовления добавьте сметану и зелень. Перемешайте и снимите с огня.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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