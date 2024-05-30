Тушеная капуста с фаршем и овощами: рецепт оригинального горячего

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте тушеную капусту с фаршем и овощами.

Простое блюдо из доступных продуктов, которое приготовите в одной сковороде. А для сытости в капусту добавьте фарш. Подавайте как самостоятельное блюдо или как дополнение к картофельному пюре, макаронам или кашам.

Ингредиенты капуста белокочанная 600 г фарш куриный 300 г морковь 1 шт. лук репчатый 1 шт. томатная паста 2 ст. вода 100 мл. сметана 1 ст. л. паприка молотая сладкая 1 ч. л. кориандр молотый 0,5 ч. л. перец черный молотый сахар 1 ч. л. соль зелень

Капусту вымойте и нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь и лук репчатый очистите. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. В сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту, сахар и обжарьте две минуты. Выложите к овощам фарш, паприку, кориандр, перец черный молотый, посолите. Постоянно помешивайте и обжарьте еще 8-10 минут, до изменения цвета мяса. Отправьте в сковороду капусту и готовьте на большом огне 5-7 минут. Затем влейте горячую воду и тушите на медленном огне 15-20 минут до мягкости капусты. В конце приготовления добавьте сметану и зелень. Перемешайте и снимите с огня.

Советы:

Фарш используйте любой.

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