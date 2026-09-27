Тушеная капуста с грибами: коронное блюдо осени

Тушеная капуста с грибами / © Credits

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Блюдо вкусное, как в горячем, так и в холодном виде и отлично подойдет как гарнир, или как начинка для пирожков или пирогов.

Ингредиенты капуста белокочанная 500 г шампиньоны 250 г лук репчатый 1 шт. морковь 1 шт. томатная паста 1 ст. л. кориандр щепотка перец черный молотый соль растительное масло 5 ст. л. вода 50 мл

Капусту нашинкуйте. Шампиньоны промойте и разрежьте на 4-6 частей. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте грибы и жарьте до испарения всей жидкости, выложите капусту, томатную пасту, обжарьте пять минут, добавьте перец черный молотый, кориандр, посолите, влейте горячую воду, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 15-20 минут, помешивая.

Советы:

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Если капуста при тушении будет подгорать, влейте еще немного воды.

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