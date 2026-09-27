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Дата публикации
Категория
Рецепты
Время на прочтение
1 мин

Тушеная капуста с грибами: коронное блюдо осени

Тушеная капуста с грибами готовится очень просто. Грибы используйте покупные шампиньоны, или лесные.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
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Тушеная капуста с грибами

Тушеная капуста с грибами / © Credits

Блюдо вкусное, как в горячем, так и в холодном виде и отлично подойдет как гарнир, или как начинка для пирожков или пирогов.

Ингредиенты

капуста белокочанная
500 г
шампиньоны
250 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
кориандр
щепотка
перец черный молотый
соль
растительное масло
5 ст. л.
вода
50 мл

  1. Капусту нашинкуйте.

  2. Шампиньоны промойте и разрежьте на 4-6 частей.

  3. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте грибы и жарьте до испарения всей жидкости, выложите капусту, томатную пасту, обжарьте пять минут, добавьте перец черный молотый, кориандр, посолите, влейте горячую воду, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 15-20 минут, помешивая.

Советы:

  • Если капуста при тушении будет подгорать, влейте еще немного воды.

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