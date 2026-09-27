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Тушеная капуста с грибами: коронное блюдо осени
Тушеная капуста с грибами готовится очень просто. Грибы используйте покупные шампиньоны, или лесные.
Блюдо вкусное, как в горячем, так и в холодном виде и отлично подойдет как гарнир, или как начинка для пирожков или пирогов.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 500 г
- шампиньоны
- 250 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- кориандр
- щепотка
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
- 5 ст. л.
- вода
- 50 мл
Капусту нашинкуйте.
Шампиньоны промойте и разрежьте на 4-6 частей.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте грибы и жарьте до испарения всей жидкости, выложите капусту, томатную пасту, обжарьте пять минут, добавьте перец черный молотый, кориандр, посолите, влейте горячую воду, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 15-20 минут, помешивая.
Советы:
Если капуста при тушении будет подгорать, влейте еще немного воды.