Тушеная капуста с колбасками: рецепт блюда из детства

Легкое, ароматное, сытное и невероятно домашнее — это блюдо заслуживает места на вашем столе, особенно в прохладные вечера, когда хочется чего-то вкусного и успокаивающего, а о рецепте его приготовления рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты Капуста 800 г Копченые колбаски 300 г Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Томатный соус 2 ст. л. Укроп Петрушка Соль Перец Паприка Сушеный чеснок Растительное масло 2 ст.л.

Приготовление

На среднем огне разогрейте масло в большой сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте несколько минут до прозрачности. Добавьте натертую морковь, перемешайте, обжарьте 2-3 мин. Копченые колбаски нарежьте кружочками или кусочками и отправьте к овощам. Капусту нашинкуйте, присыпьте солью и перемешайте, чтобы пустила сок. Выложите капусту в сковороду, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 15 мин. Добавьте соус и специи, снимите крышку и готовьте еще 5-7 мин, чтобы капуста стала мягкой, но не превратилась в кашу. Перед подачей посыпьте зеленью.

Тушеная капуста с колбасками — это не просто ужин. Это комфортное блюдо, которое согревает и наполняет кухню ароматами. Оно легко сочетает простые овощи с сочными колбасками и небольшим количеством соуса, а зелень добавляет свежести и легкости.

Советы

Чтобы блюдо было более сытным, можно добавить немного картофеля или моркови.

Используйте копченые колбаски, они дадут больше аромата, но не перебьют вкус капусты.

Подавать можно как самостоятельное блюдо или с гарниром из вареного риса или картофельного пюре.

Пусть это украинское блюдо напомнит вам о домашнем уюте и станет настоящим кулинарным лакомством.