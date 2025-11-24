ТСН в социальных сетях

Рецепты
90
1 мин

Тушеная капуста с колбасками: рецепт блюда из детства

Тушеная капуста — это вкус детства, который всегда вызывает теплые воспоминания.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
30 минут
150 ккал
Тушеная капуста

Тушеная капуста / © Credits

Легкое, ароматное, сытное и невероятно домашнее — это блюдо заслуживает места на вашем столе, особенно в прохладные вечера, когда хочется чего-то вкусного и успокаивающего, а о рецепте его приготовления рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты

Капуста
800 г
Копченые колбаски
300 г
Лук
1 шт.
Морковь
1 шт.
Томатный соус
2 ст. л.
Укроп
Петрушка
Соль
Перец
Паприка
Сушеный чеснок
Растительное масло
2 ст.л.

Приготовление

  1. На среднем огне разогрейте масло в большой сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте несколько минут до прозрачности.

  2. Добавьте натертую морковь, перемешайте, обжарьте 2-3 мин.

  3. Копченые колбаски нарежьте кружочками или кусочками и отправьте к овощам.

  4. Капусту нашинкуйте, присыпьте солью и перемешайте, чтобы пустила сок.

  5. Выложите капусту в сковороду, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 15 мин.

  6. Добавьте соус и специи, снимите крышку и готовьте еще 5-7 мин, чтобы капуста стала мягкой, но не превратилась в кашу.

  7. Перед подачей посыпьте зеленью.

Тушеная капуста с колбасками — это не просто ужин. Это комфортное блюдо, которое согревает и наполняет кухню ароматами. Оно легко сочетает простые овощи с сочными колбасками и небольшим количеством соуса, а зелень добавляет свежести и легкости.

Советы

  • Чтобы блюдо было более сытным, можно добавить немного картофеля или моркови.

  • Используйте копченые колбаски, они дадут больше аромата, но не перебьют вкус капусты.

  • Подавать можно как самостоятельное блюдо или с гарниром из вареного риса или картофельного пюре.

Пусть это украинское блюдо напомнит вам о домашнем уюте и станет настоящим кулинарным лакомством.

90
