- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
Тушеная капуста с колбасками: рецепт блюда из детства
Тушеная капуста — это вкус детства, который всегда вызывает теплые воспоминания.
Легкое, ароматное, сытное и невероятно домашнее — это блюдо заслуживает места на вашем столе, особенно в прохладные вечера, когда хочется чего-то вкусного и успокаивающего, а о рецепте его приготовления рассказали на странице foodblog_kristi.
Ингредиенты
- Капуста
- 800 г
- Копченые колбаски
- 300 г
- Лук
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Томатный соус
- 2 ст. л.
- Укроп
-
- Петрушка
-
- Соль
-
- Перец
-
- Паприка
-
- Сушеный чеснок
-
- Растительное масло
- 2 ст.л.
Приготовление
На среднем огне разогрейте масло в большой сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте несколько минут до прозрачности.
Добавьте натертую морковь, перемешайте, обжарьте 2-3 мин.
Копченые колбаски нарежьте кружочками или кусочками и отправьте к овощам.
Капусту нашинкуйте, присыпьте солью и перемешайте, чтобы пустила сок.
Выложите капусту в сковороду, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 15 мин.
Добавьте соус и специи, снимите крышку и готовьте еще 5-7 мин, чтобы капуста стала мягкой, но не превратилась в кашу.
Перед подачей посыпьте зеленью.
Тушеная капуста с колбасками — это не просто ужин. Это комфортное блюдо, которое согревает и наполняет кухню ароматами. Оно легко сочетает простые овощи с сочными колбасками и небольшим количеством соуса, а зелень добавляет свежести и легкости.
Советы
Чтобы блюдо было более сытным, можно добавить немного картофеля или моркови.
Используйте копченые колбаски, они дадут больше аромата, но не перебьют вкус капусты.
Подавать можно как самостоятельное блюдо или с гарниром из вареного риса или картофельного пюре.
Пусть это украинское блюдо напомнит вам о домашнем уюте и станет настоящим кулинарным лакомством.