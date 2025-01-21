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Тушеная капуста с куриным филе: рецепт полезного и низколалорийного блюда

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
131 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1158
Время на прочтение
1 мин
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Тушеная капуста с куриным филе: рецепт полезного и низколалорийного блюда

Тушеная капуста с куриным филе / Фото: Credits

Простое, низкокалорийное блюдо, которое не займет много времени на приготовление. Тушеная капуста получается мягкая, с насыщенным вкусом и мясным ароматом.

Подготовьте мясо, овощи, нарежьте и обжарьте на сковороде. Блюдо подайте как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

капуста белокочанная
500 г
куриное филе
300 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
2 ст. л.
вода
100 мл
паприка молотая
1 ч. л.
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кубики.
  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на кубики, морковь натрите на крупную терку.
  3. Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте куриное филе на сильном огне до золотистого цвета.
  4. Добавьте лук, морковь и обжарьте овощи на среднем огне до мягкости, выложите томатную пасту, паприку, перец черный молотый, перемешайте, затем добавьте капусту. 
  5. Влейте горячую воду, посолите и еще раз перемешайте. Накройте крышкой и тушите 10 минут, затем снимите крышку и еще протушите семь минут.

Советы:

Вместо куриного филе используйте любое мясо.

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