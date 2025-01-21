Тушеная капуста с куриным филе: рецепт полезного и низколалорийного блюда

Простое, низкокалорийное блюдо, которое не займет много времени на приготовление. Тушеная капуста получается мягкая, с насыщенным вкусом и мясным ароматом.

Подготовьте мясо, овощи, нарежьте и обжарьте на сковороде. Блюдо подайте как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты капуста белокочанная 500 г куриное филе 300 г лук репчатый 1 шт. морковь 1 шт. томатная паста 2 ст. л. вода 100 мл паприка молотая 1 ч. л. растительное масло 3 ст. л. перец черный молотый соль

Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кубики. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на кубики, морковь натрите на крупную терку. Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте куриное филе на сильном огне до золотистого цвета. Добавьте лук, морковь и обжарьте овощи на среднем огне до мягкости, выложите томатную пасту, паприку, перец черный молотый, перемешайте, затем добавьте капусту. Влейте горячую воду, посолите и еще раз перемешайте. Накройте крышкой и тушите 10 минут, затем снимите крышку и еще протушите семь минут.

Советы:

Вместо куриного филе используйте любое мясо.

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