Тушеная капуста с куриным филе: рецепт полезного и низколалорийного блюда

Простое, низкокалорийное блюдо, которое не займет много времени на приготовление. Тушеная капуста получается мягкая, с насыщенным вкусом и мясным ароматом.
Подготовьте мясо, овощи, нарежьте и обжарьте на сковороде. Блюдо подайте как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 500 г
- куриное филе
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 2 ст. л.
- вода
- 100 мл
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кубики.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на кубики, морковь натрите на крупную терку.
- Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте куриное филе на сильном огне до золотистого цвета.
- Добавьте лук, морковь и обжарьте овощи на среднем огне до мягкости, выложите томатную пасту, паприку, перец черный молотый, перемешайте, затем добавьте капусту.
- Влейте горячую воду, посолите и еще раз перемешайте. Накройте крышкой и тушите 10 минут, затем снимите крышку и еще протушите семь минут.
Советы:
Вместо куриного филе используйте любое мясо.
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