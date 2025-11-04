ТСН в социальных сетях

Рецепты
16
1 мин

Тушеная капуста со свиными ребрами: рецепт популярного блюда

Сытное, ароматное блюдо на каждый день. Свиные ребрышки покупайте мясистые с жировыми прослойками.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
2017 ккал
Тушеная капуста со свиными ребрами

Готовится блюдо просто, а получается настолько вкусным, что обязательно станет вашим любимым.

Ингредиенты

свиные ребра
800 г
капуста белокочанная
1,300 кг
лук репчатый
1 шт (крупный)
морковь
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
паприка молотая
2 ч. л.
лавровый лист
1 шт.
вода
120 мл
масло сливочное
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Свиные ребрышки помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на порционные кусочки, посолите и поперчите.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.

  3. Капусту нарежьте крупной соломкой.

  4. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите свиные ребрышки и обжарьте с двух сторон, на сильном огне до золотистого цвета, затем переложите их на тарелку.

  5. В этой сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, обжарьте 2 минуты, затем томатную пасту и обжарьте еще две минуты. Влейте горячую воду, выложите капусту, свиные ребрышки, добавьте сливочное масло, паприку, перец черный молотый, лавровый лист, посолите, перемешайте. Накройте крышкой и тушите 15-20 минут, периодически перемешивая.

Советы:

  • Если тушеная капуста со свиными ребрами получается суховатой, добавьте еще 100-120 мл горячей воды.

