Тушеная капуста со свиными ребрами: рецепт популярного блюда

Как только наступает осенний сезон принцесса Уэльская Кэтрин достает из своего гардероба любимые луки в бордовых цветах и в оттенках марсала. Один из любимых приемов Кейт — монохромный стиль в одежде, который также любила покойная королева Елизавета II. Рассматриваем самые любимые луки принцессы в нарядах самого стильного осеннего цвета.