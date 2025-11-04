- Дата публикации
-
Категория
- Рецепты
- 16
Тушеная капуста со свиными ребрами: рецепт популярного блюда
Сытное, ароматное блюдо на каждый день. Свиные ребрышки покупайте мясистые с жировыми прослойками.
Готовится блюдо просто, а получается настолько вкусным, что обязательно станет вашим любимым.
Ингредиенты
- свиные ребра
- 800 г
- капуста белокочанная
- 1,300 кг
- лук репчатый
- 1 шт (крупный)
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- паприка молотая
- 2 ч. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- вода
- 120 мл
- масло сливочное
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Свиные ребрышки помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на порционные кусочки, посолите и поперчите.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку.
Капусту нарежьте крупной соломкой.
В сковороде разогрейте растительное масло, выложите свиные ребрышки и обжарьте с двух сторон, на сильном огне до золотистого цвета, затем переложите их на тарелку.
В этой сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, обжарьте 2 минуты, затем томатную пасту и обжарьте еще две минуты. Влейте горячую воду, выложите капусту, свиные ребрышки, добавьте сливочное масло, паприку, перец черный молотый, лавровый лист, посолите, перемешайте. Накройте крышкой и тушите 15-20 минут, периодически перемешивая.
Советы:
Если тушеная капуста со свиными ребрами получается суховатой, добавьте еще 100-120 мл горячей воды.