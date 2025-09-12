Тушенная с мясом картошка: рецепт блюда, знакомого с детства

Тушеная картошка с мясом tiktok.com_@mil_alexx_pp

Сочное мясо, нежный картофель, овощи и специи создают гармоничный вкус, который знаком с детства. Это одно из тех блюд, которые всегда уместны и на семейном обеде, и на праздничном столе, о рецепте приготовления вкусной картошки рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты Картофель 1,7 кг Мясо (куриное филе, свинину или говядину) 700 г Лук репчатый 150 г Морковь 250 г Чеснок 3-4 зубчика Масло или сливочное масло 30 мл Томатная паста или соус 2 ст. л. Соль Черный перец Копченая паприка Хмели-сунели Лавровый лист 2-3 шт. Зелень Вода 1,5 л

Приготовление

В глубокой кастрюле или казане разогрейте масло или растопите масло. Выложите кусочки мяса, сразу приправьте солью и перцем. Жарьте на сильном огне примерно 10 мин, периодически помешивая. Добавьте к мясу нарезанную морковь, лук и измельченный чеснок. Уменьшите огонь и тушите еще 8 мин, пока овощи не станут мягкими и ароматными. Добавьте средние кусочки картофеля, томатную пасту, специи и лавровые листья. Все тщательно перемешайте. Залейте ингредиенты водой так, чтобы она полностью покрыла картофель. Накройте крышкой и тушите на малом огне до мягкости картофеля от 30 до 50 мин в зависимости от сорта. Периодически помешивайте. Если картофель домашний, томат можно добавлять сразу. Если купленный в магазине, лучше ввести томат через 30 мин тушения, чтобы избежать жесткой текстуры. Когда блюдо готово, выньте лавровые листья, посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Советы

Для более насыщенного вкуса вместо воды можно использовать мясной или овощной бульон.

Если любите более густые блюда, снимите крышку за 10 мин до окончания тушения, так жидкость немного испарится.

Это блюдо — настоящий кулинарный символ домашнего уюта. Оно простое в приготовлении, полезное и вкусное. Тушеная картошка с мясом обязательно понравится и детям, и взрослым, а главное, напомнит, что лучшие блюда рождаются из любви и заботы.