Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
135
Время на прочтение
2 мин

Тушенная с мясом картошка: рецепт блюда, знакомого с детства

Тушеная картошка с мясом — это блюдо, которое согревает не только тело, но и душу. Для многих она ассоциируется с домашним уютом, ароматной кухней бабушки и теплыми семейными вечерами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Тушеная картошка с мясом tiktok.com_@mil_alexx_pp

Сочное мясо, нежный картофель, овощи и специи создают гармоничный вкус, который знаком с детства. Это одно из тех блюд, которые всегда уместны и на семейном обеде, и на праздничном столе, о рецепте приготовления вкусной картошки рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты

Картофель
1,7 кг
Мясо (куриное филе, свинину или говядину)
700 г
Лук репчатый
150 г
Морковь
250 г
Чеснок
3-4 зубчика
Масло или сливочное масло
30 мл
Томатная паста или соус
2 ст. л.
Соль
Черный перец
Копченая паприка
Хмели-сунели
Лавровый лист
2-3 шт.
Зелень
Вода
1,5 л

Приготовление

  1. В глубокой кастрюле или казане разогрейте масло или растопите масло. Выложите кусочки мяса, сразу приправьте солью и перцем. Жарьте на сильном огне примерно 10 мин, периодически помешивая.

  2. Добавьте к мясу нарезанную морковь, лук и измельченный чеснок. Уменьшите огонь и тушите еще 8 мин, пока овощи не станут мягкими и ароматными.

  3. Добавьте средние кусочки картофеля, томатную пасту, специи и лавровые листья. Все тщательно перемешайте.

  4. Залейте ингредиенты водой так, чтобы она полностью покрыла картофель. Накройте крышкой и тушите на малом огне до мягкости картофеля от 30 до 50 мин в зависимости от сорта. Периодически помешивайте.

  5. Если картофель домашний, томат можно добавлять сразу.

  6. Если купленный в магазине, лучше ввести томат через 30 мин тушения, чтобы избежать жесткой текстуры.

  7. Когда блюдо готово, выньте лавровые листья, посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса вместо воды можно использовать мясной или овощной бульон.

  • Если любите более густые блюда, снимите крышку за 10 мин до окончания тушения, так жидкость немного испарится.

Это блюдо — настоящий кулинарный символ домашнего уюта. Оно простое в приготовлении, полезное и вкусное. Тушеная картошка с мясом обязательно понравится и детям, и взрослым, а главное, напомнит, что лучшие блюда рождаются из любви и заботы.

