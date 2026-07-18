Тушеная рыба с гранатом: рецепт азербайджанского блюда

Тушеная рыба с гранатом tiktok.com/@osman.cho

Реклама

На странице Osman Cho рассказали о рецепте, который уже успел покорить ценителей восточной кухни. В основе рецепта — классическое для азербайджанской кухни сочетание рыбы, лука и граната. Сочные зерна придают свежесть, гранатовый сок создает насыщенный кисло-сладкий соус, а обжаренный лук придает блюду нежную сладость. Вместе они создают гармоничную вкусовую композицию, которая прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Тушеная рыба с гранатом tiktok.com/@osman.cho

Ингредиенты рыба (автор использовал судака) 900 г гранат 300 г (1 крупный плод) гранатовый сок 100 мл лук 300 г растительное масло соль черный перец куркума лимонный сок

Тушеная рыба с гранатом tiktok.com/@osman.cho

Тушеная рыба с гранатом tiktok.com/@osman.cho

Приготовление

Сначала рыбу нужно очистить, приправить солью и черным перцем, после чего обжарить на растительном масле с обеих сторон, начиная со стороны кожицы. Готовую рыбу выложить на тарелку. На том же масле обжарить лук до красивого золотистого цвета. Если вы используете нежную рыбу, которая легко распадается во время жарки, лучше сначала приготовить лук. Затем переложить его в отдельную посуду, обжарить рыбу и уже в конце вернуть все ингредиенты обратно в сковороду. Так рыба сохранит форму и не рассыплется при перекладывании. В готовый лук добавить соль и куркуму, влить гранатовый сок, выложить обжаренную рыбу и посыпать зернами граната. Если гранат оказался сладким, вкус легко сбалансировать несколькими каплями лимонного сока. После того как рыба немного прогреется в ароматном гранатовом соусе, блюдо готово к подаче.

Нежный судак, ароматный лук, пряная куркума и сочный гранат создают вкус, который одновременно удивляет и запоминается.

Новости партнеров