ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
63
Время на прочтение
2 мин

Тушеные свиные ребра: рецепт питательного блюда

Тушеные свиные ребра — блюдо, объединяющее домашний уют и ресторанную изысканность. Оно дарит ощущение сытости, тепла и маленького гастрономического праздника.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Тушеные свиные ребра

Тушеные свиные ребра / © Credits

Когда хочется поразить семью или гостей не просто вкусным, а по-настоящему изысканным домашним блюдом — стоит обратить внимание на рецепт кулинара Эрика Лауэти. Его рецепт тушеных свиных ребер под соусом — пример гармонии вкуса, текстуры и аромата, сочетающего традиционную кухню с неожиданными нотками.

Такое блюдо оставляет приятный вкус, ведь в его составе — винные нотки, богатый бульон, ореховая паста и даже кусочек темного шоколада. Это кулинарная симфония в вашей кастрюле.

Ингредиенты

Основное блюдо

  • Свиные ребра 1 кг

  • Средний лук 3 шт.

  • Чеснок 6 зубчиков

  • Спелые помидоры 3 шт.

  • Сухое белое или красное вино 150 мл

  • Говяжий бульон 1 л

  • Картофель 2–3 шт.

  • Оливковое масло

  • Соль

  • Черный молотый перец

Для соуса

  • Лесные орехи 2 ст. л

  • Миндаль 2 ст. л

  • Говяжий бульон 3-4 ст. л

  • Темный шоколад 10 г

  • Соль

Приготовление

  1. Свиные ребрышки промыть, обсушить бумажным полотенцем.

  2. Приправить солью и перцем.

  3. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом до образования румяной корочки со всех сторон. Вынуть и отложить.

  4. В той же сковороде обжарить мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета. Добавить лук и тушить до мягкости и карамелизации (примерно 7–10 мин).

  5. Затем добавить измельченные помидоры и тушить еще 10 мин — пока испарится вся жидкость.

  6. Влить вино, хорошо перемешать и дать испарить спирт (примерно 3–4 мин на среднем огне).

  7. Повернуть обжаренные ребра к овощам. Перемешать, чтобы ребрышки покрылись соусом.

  8. Влить говяжий бульон — мясо должно быть почти полностью покрыто. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне 1 час 15 мин.

  9. В блендере или ступке измельчить орехи с небольшим количеством горячего бульона. Добавить тертый шоколад и щепотку соли.

  10. Получившуюся пасту добавить к ребрам в конце тушения — это сделает соус густым и ароматным. Перемешать и тушить еще 5 минут.

  11. Картошку нарезать брусочками или кружочками, посолить и обжарить до хрустящей корочки. Можно запечь ее в духовке с розмарином.

Советы:

  • Мясо должно тушиться на слабом огне — только тогда оно будет нежным и будет отделяться от кости.

  • Соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней.

  • Для пикантности можно добавить щепотку кайенского перца или чили.

Такой рецепт станет любимым не только в праздничные дни, но и для обычного ужина, когда хочется чего-нибудь настоящего — с ароматом томатов, орехов и хорошего вина.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie