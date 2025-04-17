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Тушеные свиные ребра: рецепт питательного блюда
Тушеные свиные ребра — блюдо, объединяющее домашний уют и ресторанную изысканность. Оно дарит ощущение сытости, тепла и маленького гастрономического праздника.
Когда хочется поразить семью или гостей не просто вкусным, а по-настоящему изысканным домашним блюдом — стоит обратить внимание на рецепт кулинара Эрика Лауэти. Его рецепт тушеных свиных ребер под соусом — пример гармонии вкуса, текстуры и аромата, сочетающего традиционную кухню с неожиданными нотками.
Такое блюдо оставляет приятный вкус, ведь в его составе — винные нотки, богатый бульон, ореховая паста и даже кусочек темного шоколада. Это кулинарная симфония в вашей кастрюле.
Ингредиенты
Основное блюдо
Свиные ребра 1 кг
Средний лук 3 шт.
Чеснок 6 зубчиков
Спелые помидоры 3 шт.
Сухое белое или красное вино 150 мл
Говяжий бульон 1 л
Картофель 2–3 шт.
Оливковое масло
Соль
Черный молотый перец
Для соуса
Лесные орехи 2 ст. л
Миндаль 2 ст. л
Говяжий бульон 3-4 ст. л
Темный шоколад 10 г
Соль
Приготовление
Свиные ребрышки промыть, обсушить бумажным полотенцем.
Приправить солью и перцем.
Обжарить на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом до образования румяной корочки со всех сторон. Вынуть и отложить.
В той же сковороде обжарить мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета. Добавить лук и тушить до мягкости и карамелизации (примерно 7–10 мин).
Затем добавить измельченные помидоры и тушить еще 10 мин — пока испарится вся жидкость.
Влить вино, хорошо перемешать и дать испарить спирт (примерно 3–4 мин на среднем огне).
Повернуть обжаренные ребра к овощам. Перемешать, чтобы ребрышки покрылись соусом.
Влить говяжий бульон — мясо должно быть почти полностью покрыто. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне 1 час 15 мин.
В блендере или ступке измельчить орехи с небольшим количеством горячего бульона. Добавить тертый шоколад и щепотку соли.
Получившуюся пасту добавить к ребрам в конце тушения — это сделает соус густым и ароматным. Перемешать и тушить еще 5 минут.
Картошку нарезать брусочками или кружочками, посолить и обжарить до хрустящей корочки. Можно запечь ее в духовке с розмарином.
Советы:
Мясо должно тушиться на слабом огне — только тогда оно будет нежным и будет отделяться от кости.
Соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней.
Для пикантности можно добавить щепотку кайенского перца или чили.
Такой рецепт станет любимым не только в праздничные дни, но и для обычного ужина, когда хочется чего-нибудь настоящего — с ароматом томатов, орехов и хорошего вина.