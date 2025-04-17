Тушеные свиные ребра: рецепт питательного блюда

Тушеные свиные ребра / © Credits

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Когда хочется поразить семью или гостей не просто вкусным, а по-настоящему изысканным домашним блюдом — стоит обратить внимание на рецепт кулинара Эрика Лауэти. Его рецепт тушеных свиных ребер под соусом — пример гармонии вкуса, текстуры и аромата, сочетающего традиционную кухню с неожиданными нотками.

Такое блюдо оставляет приятный вкус, ведь в его составе — винные нотки, богатый бульон, ореховая паста и даже кусочек темного шоколада. Это кулинарная симфония в вашей кастрюле.

Ингредиенты

Основное блюдо

Свиные ребра 1 кг

Средний лук 3 шт.

Чеснок 6 зубчиков

Спелые помидоры 3 шт.

Сухое белое или красное вино 150 мл

Говяжий бульон 1 л

Картофель 2–3 шт.

Оливковое масло

Соль

Черный молотый перец

Для соуса

Лесные орехи 2 ст. л

Миндаль 2 ст. л

Говяжий бульон 3-4 ст. л

Темный шоколад 10 г

Соль

Приготовление

Свиные ребрышки промыть, обсушить бумажным полотенцем. Приправить солью и перцем. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом до образования румяной корочки со всех сторон. Вынуть и отложить. В той же сковороде обжарить мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета. Добавить лук и тушить до мягкости и карамелизации (примерно 7–10 мин). Затем добавить измельченные помидоры и тушить еще 10 мин — пока испарится вся жидкость. Влить вино, хорошо перемешать и дать испарить спирт (примерно 3–4 мин на среднем огне). Повернуть обжаренные ребра к овощам. Перемешать, чтобы ребрышки покрылись соусом. Влить говяжий бульон — мясо должно быть почти полностью покрыто. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне 1 час 15 мин. В блендере или ступке измельчить орехи с небольшим количеством горячего бульона. Добавить тертый шоколад и щепотку соли. Получившуюся пасту добавить к ребрам в конце тушения — это сделает соус густым и ароматным. Перемешать и тушить еще 5 минут. Картошку нарезать брусочками или кружочками, посолить и обжарить до хрустящей корочки. Можно запечь ее в духовке с розмарином.

Советы:

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Мясо должно тушиться на слабом огне — только тогда оно будет нежным и будет отделяться от кости.

Соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней.

Для пикантности можно добавить щепотку кайенского перца или чили.

Такой рецепт станет любимым не только в праздничные дни, но и для обычного ужина, когда хочется чего-нибудь настоящего — с ароматом томатов, орехов и хорошего вина.