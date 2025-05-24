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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Творожная лепешка на сковороде: рецепт вкусного завтрака

Творожная лепешка — это отличная альтернатива всем любимыми сырниками.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
186 ккал
Творожная лепешка на сковороде

Творожная лепешка на сковороде / © Credits

Румяную, ароматную, мягкую лепешку на основе творога, приготовьте на завтрак или в качестве перекуса, даже в холодном виде она остается мягкой и вкусной.

Ингредиенты

творог яйца
450 г
мука пшеничная
130 г
кефир
100 г
яйца куриные
1 шт.
сахар
2 ст. л.
сливочное масло
40 г
разрыхлитель
7 г
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
растительное масло

  1. В миску выложите творог, кефир, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное сливочное масло и пробейте блендером до однородного состояния.

  2. Добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, и хорошо перемешайте лопаткой.

  3. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом, выложите тесто, равномерно распределите его лопаткой и жарьте на среднем огне под закрытой крышкой примерно 15 минут, затем с помощью тарелки переверните на другую сторону, закройте крышкой и жарьте еще 6-8 минут.

  4. Готовность творожной пышки проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

  5. Снимите со сковороды и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Если у вас нет блендера, то массу перемешайте венчиком.

  • Творог, кефир используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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