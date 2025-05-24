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Творожная лепешка на сковороде: рецепт вкусного завтрака
Творожная лепешка — это отличная альтернатива всем любимыми сырниками.
Румяную, ароматную, мягкую лепешку на основе творога, приготовьте на завтрак или в качестве перекуса, даже в холодном виде она остается мягкой и вкусной.
Ингредиенты
- творог яйца
- 450 г
- мука пшеничная
- 130 г
- кефир
- 100 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 40 г
- разрыхлитель
- 7 г
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- растительное масло
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В миску выложите творог, кефир, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное сливочное масло и пробейте блендером до однородного состояния.
Добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, и хорошо перемешайте лопаткой.
Разогретую сковороду смажьте растительным маслом, выложите тесто, равномерно распределите его лопаткой и жарьте на среднем огне под закрытой крышкой примерно 15 минут, затем с помощью тарелки переверните на другую сторону, закройте крышкой и жарьте еще 6-8 минут.
Готовность творожной пышки проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Снимите со сковороды и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
Если у вас нет блендера, то массу перемешайте венчиком.
Творог, кефир используйте любой жирности.