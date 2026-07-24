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Творожная намазка с болгарским перцем, чесноком и зеленью: закуска, коротая не оставит вас равнодушным
Это отличная закуска, которая готовится за считанные минуты из самых простых ингредиентов.
Очень вкусно на хрустящих тостах, с цельнозерновым хлебом или использовать как начинку для тарталеток или рулетиков из лаваша.
Ингредиенты
- творог 5%
- 250 г
- болгарский перец (красный)
- 1 шт.
- греческий йогурт
- 2-3 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- паприка молотая
- 0:5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка, базилик)
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Болгарский перец очистите от семян, перегородок, нарежьте на мелкие кубики и измельчите в блендере.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
В чашу блендера выложите творог, греческий йогурт, болгарский перец, чеснок, зелень, добавьте паприку, черный молотый перец, посолите и пробейте погружным блендером до однородной массы.
Отправьте в холодильник на 30-60 минут.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.