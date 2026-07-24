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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Творожная намазка с болгарским перцем, чесноком и зеленью: закуска, коротая не оставит вас равнодушным

Это отличная закуска, которая готовится за считанные минуты из самых простых ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Комментарии
Творожная намазка с болгарским перцем чесноком и зеленью

Творожная намазка с болгарским перцем чесноком и зеленью / © Credits

Очень вкусно на хрустящих тостах, с цельнозерновым хлебом или использовать как начинку для тарталеток или рулетиков из лаваша.

Ингредиенты

творог 5%
250 г
болгарский перец (красный)
1 шт.
греческий йогурт
2-3 ст. л.
чеснок
2 зубчика
паприка молотая
0:5 ч. л.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка, базилик)

  1. Болгарский перец очистите от семян, перегородок, нарежьте на мелкие кубики и измельчите в блендере.

  2. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  4. В чашу блендера выложите творог, греческий йогурт, болгарский перец, чеснок, зелень, добавьте паприку, черный молотый перец, посолите и пробейте погружным блендером до однородной массы.

  5. Отправьте в холодильник на 30-60 минут.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
181
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