Творожная намазка с болгарским перцем, чесноком и зеленью: закуска, коротая не оставит вас равнодушным

Творожная намазка с болгарским перцем чесноком и зеленью / © Credits

Реклама

Очень вкусно на хрустящих тостах, с цельнозерновым хлебом или использовать как начинку для тарталеток или рулетиков из лаваша.

Ингредиенты творог 5% 250 г болгарский перец (красный) 1 шт. греческий йогурт 2-3 ст. л. чеснок 2 зубчика паприка молотая 0:5 ч. л. перец черный молотый соль зелень (укроп, петрушка, базилик)

Болгарский перец очистите от семян, перегородок, нарежьте на мелкие кубики и измельчите в блендере. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Чеснок очистите и пропустите через пресс. В чашу блендера выложите творог, греческий йогурт, болгарский перец, чеснок, зелень, добавьте паприку, черный молотый перец, посолите и пробейте погружным блендером до однородной массы. Отправьте в холодильник на 30-60 минут.

Советы:

Зелень используйте по своему вкусу.

Новости партнеров