Творожная намазка с зеленью и чесноком: рецепт закуски, на приготовление которой нужно всего 10 минут
Если у вас остался неиспользованный творог, приготовьте вкусную, полезную намазку, которая готовится очень быстро и просто.
Подойдет для завтрака или праздничного стола, намажьте на тост, крекеры или черный хлеб, украсьте зеленью и тонкими ломтиками свежих огурцов.
Ингредиенты
- сыр кисломолочный
- 250 г
- чеснок
- 2 зубчика
- укроп свежий
- 30 г
- перец черный молотый
-
- соль
-
Чеснок очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.
Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
В чашу блендера выложите сыр кисломолочный, чеснок, укроп, перец черный молотый, посолите и пробейте блендером до однородного состояния.
Переложите творожную намазку в стеклянную емкость с крышкой и храните в холодильнике до трех дней.
Советы:
Если у вас нет блендера, тогда все ингредиенты разомните с помощью вилки.
Зелень используйте по своему вкусу.