ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
502
Время на прочтение
1 мин

Творожная намазка с зеленью и чесноком: рецепт закуски, на приготовление которой нужно всего 10 минут

Если у вас остался неиспользованный творог, приготовьте вкусную, полезную намазку, которая готовится очень быстро и просто.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Творожная намазка с зеленью и чесноком / © Credits

Подойдет для завтрака или праздничного стола, намажьте на тост, крекеры или черный хлеб, украсьте зеленью и тонкими ломтиками свежих огурцов.

Ингредиенты

сыр кисломолочный
250 г
чеснок
2 зубчика
укроп свежий
30 г
перец черный молотый
соль

  1. Чеснок очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.

  2. Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  3. В чашу блендера выложите сыр кисломолочный, чеснок, укроп, перец черный молотый, посолите и пробейте блендером до однородного состояния.

  4. Переложите творожную намазку в стеклянную емкость с крышкой и храните в холодильнике до трех дней.

Советы:

  • Если у вас нет блендера, тогда все ингредиенты разомните с помощью вилки.

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie