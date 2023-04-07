Творожная пасха без выпечки с шоколадом: простой рецепт

Этот способ приготовления творожной пасхи не требует заваривания и прочей термической обработки. Достаточно просто смешать все ингредиенты, выложить в форму и оставить охлаждаться.
Главное для приготовления творожной пасхи – продукты должны быть качественные и высокой жирности.
Ингредиенты
- творог 9% - 500 г
- сметана 25% – 100 г
- сахар – 120 г
- сливочное масло 82,5% – 80 г
- шоколад – 50 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – пакетик
Приготовление
Творог перетрите через сито или дважды перекрутите через мясорубку. Мягкое сливочное масло смешайте с сахаром и взбейте венчиком. Добавьте сметану, соль, ванильный сахар и натертый шоколад. Все хорошо перемешайте.
Возьмите форму, застелите марлей так, чтобы ее свободные концы оставались снаружи. Выложите творожную массу в форму, накройте марлей. Поставьте форму в миску, положите наверх тарелку и груз. Отправьте пасху в холодильник минимум на 12 часов. Спустя указанное время, пасху аккуратно переверните на блюдо и снимите марлю. Храните ее в холодильнике.
Советы
- Украсьте пасху по желанию орехами, цукатами или кондитерской посыпкой.
- Для творожной пасхи можно использовать форму из цветочного горшка.
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