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Творожная пасха без выпечки с шоколадом: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
389
Время на прочтение
1 мин
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Творожная пасха без выпечки с шоколадом: простой рецепт

Фото: Credits

Этот способ приготовления творожной пасхи не требует заваривания и прочей термической обработки. Достаточно просто смешать все ингредиенты, выложить в форму и оставить охлаждаться.

Главное для приготовления творожной пасхи – продукты должны быть качественные и высокой жирности.

Ингредиенты

  • творог 9% - 500 г
  • сметана 25% – 100 г
  • сахар – 120 г
  • сливочное масло 82,5% – 80 г
  • шоколад – 50 г
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – пакетик

Приготовление

Творог перетрите через сито или дважды перекрутите через мясорубку. Мягкое сливочное масло смешайте с сахаром и взбейте венчиком. Добавьте сметану, соль, ванильный сахар и натертый шоколад. Все хорошо перемешайте.

Возьмите форму, застелите марлей так, чтобы ее свободные концы оставались снаружи. Выложите творожную массу в форму, накройте марлей. Поставьте форму в миску, положите наверх тарелку и груз. Отправьте пасху в холодильник минимум на 12 часов. Спустя указанное время, пасху аккуратно переверните на блюдо и снимите марлю. Храните ее в холодильнике.

Советы

  • Украсьте пасху по желанию орехами, цукатами или кондитерской посыпкой.
  • Для творожной пасхи можно использовать форму из цветочного горшка.

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Дата публикации
Просмотры
389
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