Творожная паска — как приготовить праздничный десерт
Если хочется разнообразить традиционные блюда, предлагаем приготовить творожную пасху — нежную, ароматную и очень вкусную.
Светлый праздник Пасхи ассоциируется с теплом, добром и вкусными блюдами. Паска из творога — идеальный выбор для тех, кто хочет остаться верным традициям, но в то же время добавить десерту современного шарма. Благодаря трем вариантам крема у блюда праздничный и яркий вид на столе. О рецепте ее приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе
Ингредиенты
- Творог
- 600 г
- Сливочное масло
- 50 г
- Сметана
- 2 ст. л.
- Сгущенное молоко
- 3 ст. л.
- Вареная сгущенка
- 3 ст. л.
- Какао со сгущенным молоком
- 3 ст. л.
Приготовление
Подготовьте творожную основу. С помощью погружного блендера или кухонного комбайна взбейте творог с маслом и сметаной до однородного пышного состояния.
Сделайте три вида крема, разделите творожную смесь на три части.
В первую добавьте обычную сгущенку.
Во вторую добавьте вареную сгущенку.
В третью добавьте какао со сгущенным молоком.
Подготовьте форму. На дно выложите два слоя марли.
Затем произвольно раскладывайте по одной ложке творожной массы и чередуйте вкусы.
Прижмите и охладите. Края марли прикройте сверху, установите равномерный гнет и оставьте в холодильнике на 12 часов.
Периодически, около 5 раз, сливайте жидкость, которая накопилась в тарелке.
Можно добавить свежие ягоды, орехи, шоколадную крошку или сахарную посыпку.
Творожная паска со сгущенным молоком — простой, но эффектный десерт, который идеально вписывается в современную интерпретацию пасхальных традиций. Три разновидности крема позволяют удивить гостей, а легкость приготовления делает процесс приятным.