Светлый праздник Пасхи ассоциируется с теплом, добром и вкусными блюдами. Паска из творога — идеальный выбор для тех, кто хочет остаться верным традициям, но в то же время добавить десерту современного шарма. Благодаря трем вариантам крема у блюда праздничный и яркий вид на столе. О рецепте ее приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе

Ингредиенты Творог 600 г Сливочное масло 50 г Сметана 2 ст. л. Сгущенное молоко 3 ст. л. Вареная сгущенка 3 ст. л. Какао со сгущенным молоком 3 ст. л.

Приготовление

Подготовьте творожную основу. С помощью погружного блендера или кухонного комбайна взбейте творог с маслом и сметаной до однородного пышного состояния. Сделайте три вида крема, разделите творожную смесь на три части. В первую добавьте обычную сгущенку. Во вторую добавьте вареную сгущенку. В третью добавьте какао со сгущенным молоком. Подготовьте форму. На дно выложите два слоя марли. Затем произвольно раскладывайте по одной ложке творожной массы и чередуйте вкусы. Прижмите и охладите. Края марли прикройте сверху, установите равномерный гнет и оставьте в холодильнике на 12 часов. Периодически, около 5 раз, сливайте жидкость, которая накопилась в тарелке. Можно добавить свежие ягоды, орехи, шоколадную крошку или сахарную посыпку.

Творожная паска со сгущенным молоком — простой, но эффектный десерт, который идеально вписывается в современную интерпретацию пасхальных традиций. Три разновидности крема позволяют удивить гостей, а легкость приготовления делает процесс приятным.