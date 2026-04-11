Творожная паска — как приготовить праздничный десерт

Если хочется разнообразить традиционные блюда, предлагаем приготовить творожную пасху — нежную, ароматную и очень вкусную.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
12 час. 55 мин.
Пищевая ценность на 100 г
244 ккал
Творожная пасха tiktok.com/@bude_smachno_razom

Светлый праздник Пасхи ассоциируется с теплом, добром и вкусными блюдами. Паска из творога — идеальный выбор для тех, кто хочет остаться верным традициям, но в то же время добавить десерту современного шарма. Благодаря трем вариантам крема у блюда праздничный и яркий вид на столе. О рецепте ее приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе

Ингредиенты

Творог
600 г
Сливочное масло
50 г
Сметана
2 ст. л.
Сгущенное молоко
3 ст. л.
Вареная сгущенка
3 ст. л.
Какао со сгущенным молоком
3 ст. л.

Приготовление

  1. Подготовьте творожную основу. С помощью погружного блендера или кухонного комбайна взбейте творог с маслом и сметаной до однородного пышного состояния.

  2. Сделайте три вида крема, разделите творожную смесь на три части.

  3. В первую добавьте обычную сгущенку.

  4. Во вторую добавьте вареную сгущенку.

  5. В третью добавьте какао со сгущенным молоком.

  6. Подготовьте форму. На дно выложите два слоя марли.

  7. Затем произвольно раскладывайте по одной ложке творожной массы и чередуйте вкусы.

  8. Прижмите и охладите. Края марли прикройте сверху, установите равномерный гнет и оставьте в холодильнике на 12 часов.

  9. Периодически, около 5 раз, сливайте жидкость, которая накопилась в тарелке.

  10. Можно добавить свежие ягоды, орехи, шоколадную крошку или сахарную посыпку.

Творожная паска со сгущенным молоком — простой, но эффектный десерт, который идеально вписывается в современную интерпретацию пасхальных традиций. Три разновидности крема позволяют удивить гостей, а легкость приготовления делает процесс приятным.

