Творожная паска в духовке без муки: простой рецепт

Творожная паска в духовке без муки / © Credits

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Готовится творожная пасха очень просто, но все продукты должны быть свежими и качественными. Она отлично держит форму при нарезке, очень ароматная и просто тает во рту.

Ингредиенты творог 9% 600 г яйца куриные 5 шт. сметана 20% 3 ст. л. масло сливочное 60 г сахар 200 г кукурузный крахмал 2 ст. л. ванильный сахар 10 г соль щепотка манная крупа

Отделите белки от желтков. В миску выложите творог, желтки, сметану, мягкое сливочное масло, кукурузный крахмал, сахар, ванильный сахар, соль и пробейте погружным блендером. Яичные белки с солью взбейте миксером в пышную массу. Введите белки частями в творожную массу и аккуратно движениями снизу-вверх перемешайте. Форму смажьте сливочным маслом, посыпьте манной крупой. Выложите тесто в форму и разровняйте. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Аккуратно достаньте и остудите в форме.

Советы:

По желанию можно добавить изюм.

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Творожную пасху украсьте пасхальными украшениями, кокосовой стружкой или просто полейте растопленным черным или белым шоколадом.

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