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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Творожная паска в духовке без муки: простой рецепт

Приготовьте необычный нежный десерт к пасхальному столу.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
203 ккал
Творожная паска в духовке без муки

Творожная паска в духовке без муки / © Credits

Готовится творожная пасха очень просто, но все продукты должны быть свежими и качественными. Она отлично держит форму при нарезке, очень ароматная и просто тает во рту.

Ингредиенты

творог 9%
600 г
яйца куриные
5 шт.
сметана 20%
3 ст. л.
масло сливочное
60 г
сахар
200 г
кукурузный крахмал
2 ст. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
манная крупа

  1. Отделите белки от желтков.

  2. В миску выложите творог, желтки, сметану, мягкое сливочное масло, кукурузный крахмал, сахар, ванильный сахар, соль и пробейте погружным блендером.

  3. Яичные белки с солью взбейте миксером в пышную массу.

  4. Введите белки частями в творожную массу и аккуратно движениями снизу-вверх перемешайте. Форму смажьте сливочным маслом, посыпьте манной крупой.

  5. Выложите тесто в форму и разровняйте.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.

  7. Аккуратно достаньте и остудите в форме.

Советы:

По желанию можно добавить изюм.

Творожную пасху украсьте пасхальными украшениями, кокосовой стружкой  или просто полейте растопленным черным или белым шоколадом.

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