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Творожная паска в духовке без муки: простой рецепт
Приготовьте необычный нежный десерт к пасхальному столу.
Готовится творожная пасха очень просто, но все продукты должны быть свежими и качественными. Она отлично держит форму при нарезке, очень ароматная и просто тает во рту.
Ингредиенты
- творог 9%
- 600 г
- яйца куриные
- 5 шт.
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- масло сливочное
- 60 г
- сахар
- 200 г
- кукурузный крахмал
- 2 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- манная крупа
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Отделите белки от желтков.
В миску выложите творог, желтки, сметану, мягкое сливочное масло, кукурузный крахмал, сахар, ванильный сахар, соль и пробейте погружным блендером.
Яичные белки с солью взбейте миксером в пышную массу.
Введите белки частями в творожную массу и аккуратно движениями снизу-вверх перемешайте. Форму смажьте сливочным маслом, посыпьте манной крупой.
Выложите тесто в форму и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.
Аккуратно достаньте и остудите в форме.
Советы:
По желанию можно добавить изюм.
Творожную пасху украсьте пасхальными украшениями, кокосовой стружкой или просто полейте растопленным черным или белым шоколадом.
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