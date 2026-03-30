Творожная паска в шоколаде с клубникой — как приготовить пасхальное лакомство
В этом году Пасха — это не только о традициях, но и об эстетике. Если хотите удивить гостей чем-то особенным, обратите внимание на творожный кулич в шоколаде с клубничной прослойкой.
Современная пасхальная кухня — это микс традиций и гастрономических трендов. Мы все чаще выбираем десерты, которые не только вкусные, но и фотогеничные. Сегодня советуем обратить внимание на оригинальный рецепт творожного кулича в шоколаде, о котором рассказали на странице la_torta.ua.
Творожная паска давно стала классикой, но в шоколаде и с фруктовой прослойкой она на вкус совершенно по-новому, современнее, изысканнее и праздничнее.
Ингредиенты
Для шоколадной основы
молочный шоколад или глазурь 200 г
Для клубничной прослойки
клубника (свежая или замороженная)
сахар 50 г
лимонный сок 1 ч. л
агар-агар 2 г
Для сырной начинки
творог 500 г кисломолочного сыра
сахарная пудра 150 г
сливочное масло 50 г
желатин 10 г
Приготовление
Шоколадная основа
Растопите шоколад в микроволновке, импульсами по 10-15 сек, или на водяной бане.
Вылейте в силиконовую форму и равномерно распределите кисточкой или оборачивайте форму.
Поставьте в холодильник или морозилку до застывания.
Нанесите второй слой шоколада и снова охладите.
Клубничная прослойка
Клубнику нарежьте кубиками.
Добавьте сахар, лимонный сок и агар-агар.
Доведите до кипения.
Варите примерно 3 мин, помешивайте до загустения.
Остудите до комнатной температуры.
Сырная начинка
Желатин залейте водой и оставьте на 20 мин.
Растопите его в микроволновке или на плите.
К творогу добавьте сахарную пудру, мягкое или растопленное масло и желатин.
Взбейте блендером до однородной кремовой массы.
Сбор десерта
В форму с шоколадной основой выложите слой творожной массы.
Добавьте клубничную прослойку.
Повторяйте слои и чередуйте их.
Поставьте в холодильник на 3-4 часа или на ночь для стабилизации.
Подача
Осторожно переверните десерт.
Снимите силиконовую форму.
Украсьте по желанию.
Творожная пасха в шоколаде — больше, чем десерт, это способ сделать праздник особенным, добавить ему цвета, вкуса и современного настроения. Иногда достаточно одного такого рецепта, чтобы привычный пасхальный стол заиграл новыми красками.