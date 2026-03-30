Творожная пасха в шоколаде с клубникой tiktok.com/@la_torta.ua

Реклама

Современная пасхальная кухня — это микс традиций и гастрономических трендов. Мы все чаще выбираем десерты, которые не только вкусные, но и фотогеничные. Сегодня советуем обратить внимание на оригинальный рецепт творожного кулича в шоколаде, о котором рассказали на странице la_torta.ua.

Творожная паска давно стала классикой, но в шоколаде и с фруктовой прослойкой она на вкус совершенно по-новому, современнее, изысканнее и праздничнее.

Ингредиенты

Для шоколадной основы

молочный шоколад или глазурь 200 г

Для клубничной прослойки

клубника (свежая или замороженная)

сахар 50 г

лимонный сок 1 ч. л

агар-агар 2 г

Для сырной начинки

творог 500 г кисломолочного сыра

сахарная пудра 150 г

сливочное масло 50 г

желатин 10 г

Приготовление

Шоколадная основа

Растопите шоколад в микроволновке, импульсами по 10-15 сек, или на водяной бане. Вылейте в силиконовую форму и равномерно распределите кисточкой или оборачивайте форму. Поставьте в холодильник или морозилку до застывания. Нанесите второй слой шоколада и снова охладите.

Клубничная прослойка

Клубнику нарежьте кубиками. Добавьте сахар, лимонный сок и агар-агар. Доведите до кипения. Варите примерно 3 мин, помешивайте до загустения. Остудите до комнатной температуры.

Сырная начинка

Желатин залейте водой и оставьте на 20 мин. Растопите его в микроволновке или на плите. К творогу добавьте сахарную пудру, мягкое или растопленное масло и желатин. Взбейте блендером до однородной кремовой массы.

Сбор десерта

В форму с шоколадной основой выложите слой творожной массы. Добавьте клубничную прослойку. Повторяйте слои и чередуйте их. Поставьте в холодильник на 3-4 часа или на ночь для стабилизации.

Подача

Осторожно переверните десерт. Снимите силиконовую форму. Украсьте по желанию.

Творожная пасха в шоколаде — больше, чем десерт, это способ сделать праздник особенным, добавить ему цвета, вкуса и современного настроения. Иногда достаточно одного такого рецепта, чтобы привычный пасхальный стол заиграл новыми красками.