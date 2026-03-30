Рецепты
92
2 мин

Творожная паска в шоколаде с клубникой — как приготовить пасхальное лакомство

В этом году Пасха — это не только о традициях, но и об эстетике. Если хотите удивить гостей чем-то особенным, обратите внимание на творожный кулич в шоколаде с клубничной прослойкой.

Станислава Бондаренко
Творожная пасха в шоколаде с клубникой tiktok.com/@la_torta.ua

Современная пасхальная кухня — это микс традиций и гастрономических трендов. Мы все чаще выбираем десерты, которые не только вкусные, но и фотогеничные. Сегодня советуем обратить внимание на оригинальный рецепт творожного кулича в шоколаде, о котором рассказали на странице la_torta.ua.

Творожная паска давно стала классикой, но в шоколаде и с фруктовой прослойкой она на вкус совершенно по-новому, современнее, изысканнее и праздничнее.

Творожная пасха в шоколаде с клубникой tiktok.com/@la_torta.ua

Ингредиенты

Для шоколадной основы

  • молочный шоколад или глазурь 200 г

Для клубничной прослойки

  • клубника (свежая или замороженная)

  • сахар 50 г

  • лимонный сок 1 ч. л

  • агар-агар 2 г

Для сырной начинки

  • творог 500 г кисломолочного сыра

  • сахарная пудра 150 г

  • сливочное масло 50 г

  • желатин 10 г

Приготовление

Шоколадная основа

  1. Растопите шоколад в микроволновке, импульсами по 10-15 сек, или на водяной бане.

  2. Вылейте в силиконовую форму и равномерно распределите кисточкой или оборачивайте форму.

  3. Поставьте в холодильник или морозилку до застывания.

  4. Нанесите второй слой шоколада и снова охладите.

Клубничная прослойка

  1. Клубнику нарежьте кубиками.

  2. Добавьте сахар, лимонный сок и агар-агар.

  3. Доведите до кипения.

  4. Варите примерно 3 мин, помешивайте до загустения.

  5. Остудите до комнатной температуры.

Сырная начинка

  1. Желатин залейте водой и оставьте на 20 мин.

  2. Растопите его в микроволновке или на плите.

  3. К творогу добавьте сахарную пудру, мягкое или растопленное масло и желатин.

  4. Взбейте блендером до однородной кремовой массы.

Сбор десерта

  1. В форму с шоколадной основой выложите слой творожной массы.

  2. Добавьте клубничную прослойку.

  3. Повторяйте слои и чередуйте их.

  4. Поставьте в холодильник на 3-4 часа или на ночь для стабилизации.

Подача

  1. Осторожно переверните десерт.

  2. Снимите силиконовую форму.

  3. Украсьте по желанию.

Творожная пасха в шоколаде — больше, чем десерт, это способ сделать праздник особенным, добавить ему цвета, вкуса и современного настроения. Иногда достаточно одного такого рецепта, чтобы привычный пасхальный стол заиграл новыми красками.

