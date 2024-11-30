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Творожная шарлотка с яблоками: рецепт ароматной выпечки

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
254 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
171
Время на прочтение
1 мин
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Творожная шарлотка с яблоками: рецепт ароматной выпечки

Творожная шарлотка с яблоками / Фото: Credits

Если в тесто с яблоками добавить еще и творог, то в результате получается пышная и ароматная выпечка.

Для приготовления вам понадобятся яблоки, творог, яйца, мука и сахар.

Ингредиенты

яблоки
500 г
творог
200 г
яйца куриные
4 шт.
мука
250 г
сахар
200 г
масло сливочное
50 г
разрыхлитель
10 г
ванильный сахар
1 ч. л.
соль
  1. Яблоки очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Яйца, сахар и соль взбейте миксером до пышной массы. Добавьте творог, масло сливочное растопленное и еще раз взбейте слегка миксером.
  3. Смешайте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте и добавьте частями к творожной массе, выложите яблоки и перемешайте. 
  4. Дно формы застелите пергаментной бумагой для выпечки, выложите тесто и распределите по всей форме. Выпекайте при 180 градусах 35-40 минут и оставьте в духовке на 10 минут.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

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