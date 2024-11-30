Творожная шарлотка с яблоками: рецепт ароматной выпечки

Если в тесто с яблоками добавить еще и творог, то в результате получается пышная и ароматная выпечка.
Для приготовления вам понадобятся яблоки, творог, яйца, мука и сахар.
Ингредиенты
- яблоки
- 500 г
- творог
- 200 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- мука
- 250 г
- сахар
- 200 г
- масло сливочное
- 50 г
- разрыхлитель
- 10 г
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- соль
- Яблоки очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.
- Яйца, сахар и соль взбейте миксером до пышной массы. Добавьте творог, масло сливочное растопленное и еще раз взбейте слегка миксером.
- Смешайте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте и добавьте частями к творожной массе, выложите яблоки и перемешайте.
- Дно формы застелите пергаментной бумагой для выпечки, выложите тесто и распределите по всей форме. Выпекайте при 180 градусах 35-40 минут и оставьте в духовке на 10 минут.
Советы:
- Творог используйте любой жирности.
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