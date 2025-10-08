Творожная запеканка: рецепт вкусного десерта из детства

Творожная запеканка / © Credits

Фудблогер Юлия Сенич поделилась классическим рецептом запеканки «как в детском саду», которую легко приготовить дома. Этот рецепт подходит и для завтрака, и как десерт к чаю, ведь блюдо нежное и по-настоящему домашнее.

Ингредиенты творог домашний 500 г яйца 2 шт. манная крупа 100 г сахар 100 г ванильный сахар 10 г сливочное масло 50 г молоко 50 мл

Приготовление

В глубокой миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Чтобы запеканка получилась нежной, перетрите творог через сито или взбейте массу блендером до однородности. Всыпьте манку, влейте молоко и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте и оставьте смесь на 15-20 мин, чтобы манка набухла — это сделает текстуру воздушной. Смажьте форму для выпекания маслом или выстелите пергаментом. Выложите творожную массу, разровняйте ложкой. Для аппетитной корочки можно смазать верх желтком. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте около 40 мин до золотистой корочки. Готовую запеканку оставьте остыть 10-15 мин, затем нарежьте порционными кусками.

Подача

Этот десерт вкусный и в теплом, и в охлажденном виде. Традиционно его подают со сметаной, но также он прекрасно сочетается со сметаной:

домашним абрикосовым или малиновым джемом;

ложкой меда;

ягодным соусом или сгущенным молоком;

свежими ягодами или фруктами.

Если хотите более плотную консистенцию, добавьте ложку крахмала или ложку манки сверху перед выпеканием.

Творожная запеканка — одно из древнейших блюд в восточноевропейской кухне. Ее готовили еще в XIX веке в украинских селах, творог смешивали с яйцами, добавляли немного муки или крупы и запекали в печи. Впоследствии рецепт попал в детские сады и санатории, где стал любимой классикой.

Творожная запеканка — это не просто десерт. Это атмосфера уюта, тепла и любви. Приготовьте ее в выходные, поставьте на стол в красивой керамической форме, добавьте ложку сметаны и вы почувствуете, что время может остановиться хотя бы на минуту.