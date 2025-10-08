ТСН в социальных сетях

Рецепты

Рецепты
154
2 мин

Творожная запеканка: рецепт вкусного десерта из детства

Творожная запеканка — это не просто блюдо. Это аромат теплых утренников, звонкий смех в детском саду и тот самый вкус, который мы помним с детства. Золотистая корочка, нежная структура, аромат ванили, все это возвращает во времена, когда жизнь казалась проще.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час
200 ккал
Творожная запеканка

Творожная запеканка / © Credits

Фудблогер Юлия Сенич поделилась классическим рецептом запеканки «как в детском саду», которую легко приготовить дома. Этот рецепт подходит и для завтрака, и как десерт к чаю, ведь блюдо нежное и по-настоящему домашнее.

Ингредиенты

творог домашний
500 г
яйца
2 шт.
манная крупа
100 г
сахар
100 г
ванильный сахар
10 г
сливочное масло
50 г
молоко
50 мл

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Чтобы запеканка получилась нежной, перетрите творог через сито или взбейте массу блендером до однородности.

  2. Всыпьте манку, влейте молоко и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте и оставьте смесь на 15-20 мин, чтобы манка набухла — это сделает текстуру воздушной.

  3. Смажьте форму для выпекания маслом или выстелите пергаментом. Выложите творожную массу, разровняйте ложкой. Для аппетитной корочки можно смазать верх желтком.

  4. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте около 40 мин до золотистой корочки.

  5. Готовую запеканку оставьте остыть 10-15 мин, затем нарежьте порционными кусками.

Подача

Этот десерт вкусный и в теплом, и в охлажденном виде. Традиционно его подают со сметаной, но также он прекрасно сочетается со сметаной:

  • домашним абрикосовым или малиновым джемом;

  • ложкой меда;

  • ягодным соусом или сгущенным молоком;

  • свежими ягодами или фруктами.

Если хотите более плотную консистенцию, добавьте ложку крахмала или ложку манки сверху перед выпеканием.

Творожная запеканка — одно из древнейших блюд в восточноевропейской кухне. Ее готовили еще в XIX веке в украинских селах, творог смешивали с яйцами, добавляли немного муки или крупы и запекали в печи. Впоследствии рецепт попал в детские сады и санатории, где стал любимой классикой.

Творожная запеканка — это не просто десерт. Это атмосфера уюта, тепла и любви. Приготовьте ее в выходные, поставьте на стол в красивой керамической форме, добавьте ложку сметаны и вы почувствуете, что время может остановиться хотя бы на минуту.

