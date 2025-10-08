- Дата публикации
Творожная запеканка: рецепт вкусного десерта из детства
Творожная запеканка — это не просто блюдо. Это аромат теплых утренников, звонкий смех в детском саду и тот самый вкус, который мы помним с детства. Золотистая корочка, нежная структура, аромат ванили, все это возвращает во времена, когда жизнь казалась проще.
Фудблогер Юлия Сенич поделилась классическим рецептом запеканки «как в детском саду», которую легко приготовить дома. Этот рецепт подходит и для завтрака, и как десерт к чаю, ведь блюдо нежное и по-настоящему домашнее.
Ингредиенты
- творог домашний
- 500 г
- яйца
- 2 шт.
- манная крупа
- 100 г
- сахар
- 100 г
- ванильный сахар
- 10 г
- сливочное масло
- 50 г
- молоко
- 50 мл
Приготовление
В глубокой миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Чтобы запеканка получилась нежной, перетрите творог через сито или взбейте массу блендером до однородности.
Всыпьте манку, влейте молоко и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте и оставьте смесь на 15-20 мин, чтобы манка набухла — это сделает текстуру воздушной.
Смажьте форму для выпекания маслом или выстелите пергаментом. Выложите творожную массу, разровняйте ложкой. Для аппетитной корочки можно смазать верх желтком.
Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте около 40 мин до золотистой корочки.
Готовую запеканку оставьте остыть 10-15 мин, затем нарежьте порционными кусками.
Подача
Этот десерт вкусный и в теплом, и в охлажденном виде. Традиционно его подают со сметаной, но также он прекрасно сочетается со сметаной:
домашним абрикосовым или малиновым джемом;
ложкой меда;
ягодным соусом или сгущенным молоком;
свежими ягодами или фруктами.
Если хотите более плотную консистенцию, добавьте ложку крахмала или ложку манки сверху перед выпеканием.
Творожная запеканка — одно из древнейших блюд в восточноевропейской кухне. Ее готовили еще в XIX веке в украинских селах, творог смешивали с яйцами, добавляли немного муки или крупы и запекали в печи. Впоследствии рецепт попал в детские сады и санатории, где стал любимой классикой.
Творожная запеканка — это не просто десерт. Это атмосфера уюта, тепла и любви. Приготовьте ее в выходные, поставьте на стол в красивой керамической форме, добавьте ложку сметаны и вы почувствуете, что время может остановиться хотя бы на минуту.