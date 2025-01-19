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Творожная запеканка с бананом: рецепт для завтрака

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
134 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
71
Время на прочтение
1 мин
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Творожная запеканка с бананом – это вкусный и питательный на весь день вариант полезного завтрака или десерта. Подайте его со сметаной, джемом или сгущенным молоком.

Вам понадобятся творог, бананы, яйца, манная крупа и молоко. Бананы придадут запеканке не только аромат, но и сделают ее нежной и сочной.

Ингредиенты

творог 5-9%
400 г
бананы
2 шт.
яйца куриные
2 шт.
молоко
70 мл
сахар
90 г
крупа манная
50 г
соль
щепотка
масло сливочное
сахарная пудра
  1. Бананы очистите, нарежьте на кусочки и разомните вилкой.
  2. В миске соедините яйца, сахар, соль и взбейте венчиком. Добавьте молоко, творог, манку и оставьте на 10 минут, затем добавьте бананы и хорошо все перемешайте.
  3. Смажьте дно и бока формы сливочным маслом, выложите творожно-банановое тесто и разровняйте.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут до румяной корочки. Выньте из духовки и слегка остудите, не вынимая из формы. 
  5. Готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой, нарежьте на порционные кусочки и выложите на тарелку.

Советы:

  • По желанию можно добавить изюм.
  • Готовность запеканки проверьте деревянной шпажкой.

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