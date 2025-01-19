Творожная запеканка с бананом: рецепт для завтрака

Творожная запеканка с бананом – это вкусный и питательный на весь день вариант полезного завтрака или десерта. Подайте его со сметаной, джемом или сгущенным молоком.
Вам понадобятся творог, бананы, яйца, манная крупа и молоко. Бананы придадут запеканке не только аромат, но и сделают ее нежной и сочной.
Ингредиенты
- творог 5-9%
- 400 г
- бананы
- 2 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 70 мл
- сахар
- 90 г
- крупа манная
- 50 г
- соль
- щепотка
- масло сливочное
- сахарная пудра
- Бананы очистите, нарежьте на кусочки и разомните вилкой.
- В миске соедините яйца, сахар, соль и взбейте венчиком. Добавьте молоко, творог, манку и оставьте на 10 минут, затем добавьте бананы и хорошо все перемешайте.
- Смажьте дно и бока формы сливочным маслом, выложите творожно-банановое тесто и разровняйте.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут до румяной корочки. Выньте из духовки и слегка остудите, не вынимая из формы.
- Готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой, нарежьте на порционные кусочки и выложите на тарелку.
Советы:
- По желанию можно добавить изюм.
- Готовность запеканки проверьте деревянной шпажкой.
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