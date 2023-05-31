Творожная запеканка с клубникой: рецепт сезонного блюда

Пока сезон клубники в самом разгаре, приготовьте этот не сложный в приготовлении десерт, который любят и дети, и взрослые.
Творожная запеканка, приготовленная в духовке, получается нежной, вкусной и сочной. Для запекания понадобится всего лишь творог и свежая клубника. Перемешайте все продукты, тесто выложите в форму и украсьте свежей клубникой.
Ингредиенты
- творог 9% - 200 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- манная крупа – 2 ст. л.
- клубника свежая – 8 шт.
- ванильный сахар – пакетик
- масло сливочное (растопленное) – для смазывания формы
Приготовление
В миске соедините яйцо, сахар, ванилин. Взбейте венчиком.
Добавьте творог, перемешайте. Всыпьте манку. Массу хорошо перемешайте и оставьте на семь минут.
Промытую клубнику нарежьте пластинами.
Форму для запекания смажьте маслом. Вылейте творожную массу в форму, поверхность разровняйте. Поверх творожной массы красиво выложите пластинки клубники, слегка вдавливая ее в тесто.
Отправьте форму в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Готовой запеканке дайте остыть.
Советы
- В качестве соуса к творожной запеканке хорошо подойдут взбитые сливки или сметана.
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