Творожная запеканка с клубникой: рецепт сезонного блюда

Пока сезон клубники в самом разгаре, приготовьте этот не сложный в приготовлении десерт, который любят и дети, и взрослые.

Творожная запеканка, приготовленная в духовке, получается нежной, вкусной и сочной. Для запекания понадобится всего лишь творог и свежая клубника. Перемешайте все продукты, тесто выложите в форму и украсьте свежей клубникой.

Ингредиенты

творог 9% - 200 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст. л.

манная крупа – 2 ст. л.

клубника свежая – 8 шт.

ванильный сахар – пакетик

масло сливочное (растопленное) – для смазывания формы

Приготовление

В миске соедините яйцо, сахар, ванилин. Взбейте венчиком.

Добавьте творог, перемешайте. Всыпьте манку. Массу хорошо перемешайте и оставьте на семь минут.

Промытую клубнику нарежьте пластинами.

Форму для запекания смажьте маслом. Вылейте творожную массу в форму, поверхность разровняйте. Поверх творожной массы красиво выложите пластинки клубники, слегка вдавливая ее в тесто.

Отправьте форму в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Готовой запеканке дайте остыть.

Советы

В качестве соуса к творожной запеканке хорошо подойдут взбитые сливки или сметана.

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