Рецепты

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Творожная запеканка с крахмалом в духовке: рецепт без муки

Творожная запеканка с крахмалом, готовится без муки и манки, в результате получается легкой, нежной и воздушной.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Творожная запеканка с крахмалом

Творожная запеканка с крахмалом / © Credits

Подайте на завтрак, или как десерт со сметаной, джемом или медом.

Ингредиенты

творог 5%
500 г
яйца куриные
4 шт.
сметана
2 ст. л.
сахар
5 ст. л.
кукурузный крахмал
2 ст. л. (с горкой)
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
сливочное масло.

  1. Яйца разделите на белки и желтки, белки отправьте в холодильник.

  2. В миску выложите желтки, добавьте творог, сметану, всыпьте сахар, крахмал, ванилин, соль и пробейте погружным блендером.

  3. Белки взбейте миксером до пышной пены.

  4. Взбитые белки, небольшими порциями выкладывайте в творожную массу и аккуратно перемешивайте снизу вверх.

  5. Форму для выпекания смажьте слегка сливочным маслом, выложите тесто, разровняйте лопаткой.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Достаньте запеканку из духовки и дайте ее остыть.

Советы:

  • Творог, сметану используйте любой жирности.

  • Вместо кукурузного крахмала, можно использовать картофельный крахмал.

Дата публикации
Количество просмотров
128
