Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Количество просмотров
- 128
Время на прочтение
- 1 мин
Творожная запеканка с крахмалом в духовке: рецепт без муки
Творожная запеканка с крахмалом, готовится без муки и манки, в результате получается легкой, нежной и воздушной.
Подайте на завтрак, или как десерт со сметаной, джемом или медом.
Ингредиенты
- творог 5%
- 500 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- сахар
- 5 ст. л.
- кукурузный крахмал
- 2 ст. л. (с горкой)
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- сливочное масло.
-
Яйца разделите на белки и желтки, белки отправьте в холодильник.
В миску выложите желтки, добавьте творог, сметану, всыпьте сахар, крахмал, ванилин, соль и пробейте погружным блендером.
Белки взбейте миксером до пышной пены.
Взбитые белки, небольшими порциями выкладывайте в творожную массу и аккуратно перемешивайте снизу вверх.
Форму для выпекания смажьте слегка сливочным маслом, выложите тесто, разровняйте лопаткой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Достаньте запеканку из духовки и дайте ее остыть.
Советы:
Творог, сметану используйте любой жирности.
Вместо кукурузного крахмала, можно использовать картофельный крахмал.