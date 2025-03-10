Творожная запеканка с морковью: рецепт полезного завтрака

Особенность приготовления творожной запеканки в том, что она готовится с морковью, вкус которой практически не ощущается.

Десерт получается не только красивым, но и полезным и придется по вкусу, как взрослым, так и детям. Идеально подойдет к завтраку, полднику или в качестве десерта.

Ингредиенты творог 500 г морковь 150 г яйца куриные 2 шт. сметана 1 ст. л. сахар 1,5 ст. л. манная крупа 2 ст. л. ванильный сахар 10 г соль щепотка сливочное масло

Яйца с сахаром и солью взбейте миксером. Добавьте творог, манную крупу, сметану и ванильный сахар. Перемешайте венчиком и оставьте на 15 минут.

Морковь помойте, очистите и натрите на мелкую терку. Выложите в творожную массу и перемешайте.

Дно и бока формы для запекания смажьте сливочным маслом, выложите массу в форму и разровняйте.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Готовую запеканку оставьте в форме до полного остывания.

Советы:

Творог используйте мягкий, если он у вас в зернах пробейте блендером.

Готовность запеканки проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой

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