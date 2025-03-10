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Творожная запеканка с морковью: рецепт полезного завтрака

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
142 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
317
Время на прочтение
1 мин
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Творожная запеканка с морковью: рецепт полезного завтрака

Творожная запеканка с морковью / Фото: Credits

Особенность приготовления творожной запеканки в том, что она готовится с морковью, вкус которой практически не ощущается. 

Десерт получается не только красивым, но и полезным и придется по вкусу, как взрослым, так и детям. Идеально подойдет к завтраку, полднику или в качестве десерта.

Ингредиенты

творог
500 г
морковь
150 г
яйца куриные
2 шт.
сметана
1 ст. л.
сахар
1,5 ст. л.
манная крупа
2 ст. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
сливочное масло

Яйца с сахаром и солью взбейте миксером. Добавьте творог, манную крупу, сметану и ванильный сахар. Перемешайте венчиком и оставьте на 15 минут.

Морковь помойте, очистите и натрите на мелкую терку. Выложите в творожную массу и перемешайте.

Дно и бока формы для запекания смажьте сливочным маслом, выложите массу в форму и разровняйте.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Готовую запеканку оставьте в форме до полного остывания.

Советы:

  • Творог используйте мягкий, если он у вас в зернах пробейте блендером.
  • Готовность запеканки проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой

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