Творожная запеканка с морковью: рецепт полезного завтрака

Особенность приготовления творожной запеканки в том, что она готовится с морковью, вкус которой практически не ощущается.
Десерт получается не только красивым, но и полезным и придется по вкусу, как взрослым, так и детям. Идеально подойдет к завтраку, полднику или в качестве десерта.
Ингредиенты
- творог
- 500 г
- морковь
- 150 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сметана
- 1 ст. л.
- сахар
- 1,5 ст. л.
- манная крупа
- 2 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- сливочное масло
Яйца с сахаром и солью взбейте миксером. Добавьте творог, манную крупу, сметану и ванильный сахар. Перемешайте венчиком и оставьте на 15 минут.
Морковь помойте, очистите и натрите на мелкую терку. Выложите в творожную массу и перемешайте.
Дно и бока формы для запекания смажьте сливочным маслом, выложите массу в форму и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Готовую запеканку оставьте в форме до полного остывания.
Советы:
- Творог используйте мягкий, если он у вас в зернах пробейте блендером.
- Готовность запеканки проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой
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