Рецепты
Творожная запеканка с рисом: рецепт десерта любимого с детства

Нежная, ароматная, румяная сверху и сочная внутри, вкус этой запеканки многим знаком еще с детства.

Екатерина Труш
1 час. 20 мин.
119 ккал
Творожная запеканка с рисом

Творожная запеканка с рисом / © Credits

Готовится очень просто и получается вкусной как в теплом, так и в холодном виде. Подайте со сметаной, сгущенным молоком или вареньем.

Ингредиенты

творог
380 г
яйца куриные
3 шт.
рис
50 г
вода
200 мл
сахар
3 ст. л.
сливочное масло
40 г
изюм
100 г
ванильный сахар
10 г
соль

  1. Рис тщательно промойте до прозрачности воды. Выложите в сотейник, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите при закрытой крышке до полного испарения жидкости 15-20 минут. Остудите.

  2. Изюм залейте горячей водой на 10 минут, воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Одно яйцо отделите на белок и желток.

  4. В чашу блендера выложите творог, два яйца, белок, сахар, ванильный сахар и соль, пробейте до однородной массы.

  5. В миску выложите творожную массу, отваренный рис, изюм, растопленное сливочное масло, и перемешайте лопаткой.

  6. Форму смажьте сливочным маслом или выстелите пергаментной бумагой, выложите творожно-рисовую массу, разровняйте, смажьте сверху желтком.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета. Слегка остудите, выньте из формы, нарежьте на кусочки и подайте к столу.

Советы:

  • Если форма силиконовая, то смазывать сливочным маслом не нужно.

  • Рис используйте любой.

  • Творог используйте любой жирности, но мягкий.

Дата публикации
Количество просмотров
39
