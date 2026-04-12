Творожная запеканка с рисом: рецепт десерта любимого с детства
Нежная, ароматная, румяная сверху и сочная внутри, вкус этой запеканки многим знаком еще с детства.
Готовится очень просто и получается вкусной как в теплом, так и в холодном виде. Подайте со сметаной, сгущенным молоком или вареньем.
Ингредиенты
- творог
- 380 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- рис
- 50 г
- вода
- 200 мл
- сахар
- 3 ст. л.
- сливочное масло
- 40 г
- изюм
- 100 г
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
-
Рис тщательно промойте до прозрачности воды. Выложите в сотейник, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите при закрытой крышке до полного испарения жидкости 15-20 минут. Остудите.
Изюм залейте горячей водой на 10 минут, воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.
Одно яйцо отделите на белок и желток.
В чашу блендера выложите творог, два яйца, белок, сахар, ванильный сахар и соль, пробейте до однородной массы.
В миску выложите творожную массу, отваренный рис, изюм, растопленное сливочное масло, и перемешайте лопаткой.
Форму смажьте сливочным маслом или выстелите пергаментной бумагой, выложите творожно-рисовую массу, разровняйте, смажьте сверху желтком.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета. Слегка остудите, выньте из формы, нарежьте на кусочки и подайте к столу.
Советы:
Если форма силиконовая, то смазывать сливочным маслом не нужно.
Рис используйте любой.
Творог используйте любой жирности, но мягкий.