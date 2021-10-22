Творожная запеканка: жена Сергея Тигипко поделилась рецептом фирменного блюда

Ресторатор Алла Зиневич показала, как готовить ароматную и вкусную запеканку из творога.
Жена бывшего вице-премьера Украины, бизнесмена и банкира Сергея Тигипко — Алла Зиневич — любит готовить. Она часто радует родных своим фирменным блюдом — творожной запеканкой.
Рецепту этой вкуснятины Алла поделилась с Леди.ТСН.ua.
Ингредиенты:
- творог — 800 г
- йогурт — 250 г
- яйца — 2 шт.
- сахарная пудра — 300 г
- манная крупа — 4 ст. л.
- экстракт ванили — 1 ч. л.
- сливки 33% — 100 мл
- щепотка соли
Приготовление
На дно духовки ставим противень с горячей водой. Выпекаем запеканку 30 минут при температуре 180 градусов. Затем снижаем температуру до 150 градусов и печем еще 30 минут. Чтобы запеканка имела хорошую форму и не падала, даем ее остыть, не вынимая из духовки.
Напомним, жена Сергея Тигипко рассказала, что ей помогает держать себя в прекрасной форме.
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