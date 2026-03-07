- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Творожно-шоколадный кекс: простой рецепт любимой выпечки
Вкусный, красивый десерт, который любят и взрослые и дети.
Кекс получается влажным, с насыщенным шоколадным вкусом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 3 ст.
- яйца куриные
- 2 шт.
- масло сливочное
- 170 г + (для смазывания формы)
- сахар
- 180 г
- сметана
- 50 г
- творог
- 170 г
- разрыхлитель
- 2 ч. л.
- изюм
- 50 г
- шоколад черный
- 70 г
- соль
- щепотка
- сахарная пудра.
-
Шоколад натрите на мелкой терке.
Изюм помойте, залейте кипятком на пять минут, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.
Творог протрите через сито, добавьте сметану, яйца, сахар, соль и взбейте венчиком.
Просеянную муку смешайте с разрыхлителем.
Холодное, сливочное масло натрите на крупной терке, добавьте муку с разрыхлителем, слегка перетрите массу руками, затем выложите творожную массу, шоколад, изюм и перемешайте до однородного состояния.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
Дайте кексу немного остыть, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
В место шоколада можно использовать какао-порошок.