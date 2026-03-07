ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Творожно-шоколадный кекс: простой рецепт любимой выпечки

Вкусный, красивый десерт, который любят и взрослые и дети.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Творожно-шоколадный кекс

Творожно-шоколадный кекс / © Credits

Кекс получается влажным, с насыщенным шоколадным вкусом.

Ингредиенты

мука пшеничная
3 ст.
яйца куриные
2 шт.
масло сливочное
170 г + (для смазывания формы)
сахар
180 г
сметана
50 г
творог
170 г
разрыхлитель
2 ч. л.
изюм
50 г
шоколад черный
70 г
соль
щепотка
сахарная пудра.

  1. Шоколад натрите на мелкой терке.

  2. Изюм помойте, залейте кипятком на пять минут, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Творог протрите через сито, добавьте сметану, яйца, сахар, соль и взбейте венчиком.

  4. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем.

  5. Холодное, сливочное масло натрите на крупной терке, добавьте муку с разрыхлителем, слегка перетрите массу руками, затем выложите творожную массу, шоколад, изюм и перемешайте до однородного состояния.

  6. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто и разровняйте.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

  8. Дайте кексу немного остыть, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • В место шоколада можно использовать какао-порошок.

