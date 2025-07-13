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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Творожное печенье с вишней: рецепт сезонной выпечки

Вкусное домашнее печенье из творожного теста с вишней, которое можно быстро и легко испечь на любой праздник или просто, как десерт к чаю.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
315 ккал
Творожное печенье с вишней

Творожное печенье с вишней / © Credits

Печенье выпекается из очень простых и доступных ингредиентов, а в итоге получается отличный десерт к чаю или кофе.

Ингредиенты

мука пшеничная
300 г
творог
250 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар для посыпки
4 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
масло растительное
125 мл
соль
щепотка
ванильный сахар
10 г
вишня свежая
250 г

  1. Вишню промойте, обсушите и удалите косточки.

  2. Взбейте венчиком яйцо с сахаром до легкой пены. Добавьте творог, растительное масло, ванильный сахар, соль, просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто, затем заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

  3. На рабочую поверхность, присыпанную мукой, выложите тесто, раскатайте его в пласт 3-4 миллиметра, вырежьте из него кружки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, в центр каждого кружка положите по две вишни и слегка посыпьте сахаром.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

Советы:

  • По желанию печенье можно посыпать кокосовой стружкой.

  • Творог используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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