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Творожное печенье с вишней: рецепт сезонной выпечки
Вкусное домашнее печенье из творожного теста с вишней, которое можно быстро и легко испечь на любой праздник или просто, как десерт к чаю.
Печенье выпекается из очень простых и доступных ингредиентов, а в итоге получается отличный десерт к чаю или кофе.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 300 г
- творог
- 250 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар для посыпки
- 4 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- масло растительное
- 125 мл
- соль
- щепотка
- ванильный сахар
- 10 г
- вишня свежая
- 250 г
Вишню промойте, обсушите и удалите косточки.
Взбейте венчиком яйцо с сахаром до легкой пены. Добавьте творог, растительное масло, ванильный сахар, соль, просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто, затем заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
На рабочую поверхность, присыпанную мукой, выложите тесто, раскатайте его в пласт 3-4 миллиметра, вырежьте из него кружки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, в центр каждого кружка положите по две вишни и слегка посыпьте сахаром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
Советы:
По желанию печенье можно посыпать кокосовой стружкой.
Творог используйте любой жирности.