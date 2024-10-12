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Творожные блины: рецепт вкусного завтрака

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
104 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
168
Время на прочтение
1 мин
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Творожные блины: рецепт вкусного завтрака

Творожные блины / Фото: Credits

Если вы любите творог и блюда с ним, то этот рецепт для вас. Приготовьте творожные блины ребенку на завтрак или к семейному ужину. Подайте их со сгущенным молоком, сметаной или с вашим любимым вареньем. 

Они хорошо пропекаются, не прилипают к сковороде и не рвутся.

Ингредиенты

мука пшеничная
150 г
яйца куриные
3 шт.
творог
250 г
молоко
350 г
сахар
2 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
масло растительное
2 ст. л.
ванильный сахар
пакетик
соль
щепотка
сливочное масло
  1. В глубокую миску вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, творог, влейте молоко и растительное масло. Перемешайте венчиком. К этой массе добавьте просеянную муку с разрыхлителем и взбейте погружным блендером, чтобы не было комочков. Дайте тесту постоять 15-20 минут.
  2. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной слегка растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блинчики смажьте растопленным сливочным маслом.

Советы:

  • Если тесто густое, добавьте немного молока или теплой воды, а если слишком жидкое – добавьте муки.
  • Перед каждым блином, сковороду слегка смазывайте растительным маслом.
  • Творог и молоко используйте любой жирности.

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