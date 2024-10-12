Творожные блины: рецепт вкусного завтрака

Если вы любите творог и блюда с ним, то этот рецепт для вас. Приготовьте творожные блины ребенку на завтрак или к семейному ужину. Подайте их со сгущенным молоком, сметаной или с вашим любимым вареньем.
Они хорошо пропекаются, не прилипают к сковороде и не рвутся.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- творог
- 250 г
- молоко
- 350 г
- сахар
- 2 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- масло растительное
- 2 ст. л.
- ванильный сахар
- пакетик
- соль
- щепотка
- сливочное масло
- В глубокую миску вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, творог, влейте молоко и растительное масло. Перемешайте венчиком. К этой массе добавьте просеянную муку с разрыхлителем и взбейте погружным блендером, чтобы не было комочков. Дайте тесту постоять 15-20 минут.
- Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной слегка растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блинчики смажьте растопленным сливочным маслом.
Советы:
- Если тесто густое, добавьте немного молока или теплой воды, а если слишком жидкое – добавьте муки.
- Перед каждым блином, сковороду слегка смазывайте растительным маслом.
- Творог и молоко используйте любой жирности.
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