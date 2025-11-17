- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
Творожные кексы с яблоками: рецепт, который подойдет даже новичкам в выпечке
Кексы готовятся из творожного теста, в которое добавляются кусочки яблока.
Рецепт очень простой и быстрый, смешайте все ингредиенты, разложите по формочкам и запеките в духовке. Кексы получаются воздушными, нежными с ароматом корицы.
Ингредиенты
- творог
- 200 г
- мука пшеничная
- 180 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- масло сливочное
- 80 г
- сахар
- 100 г+для посыпки
- разрыхлитель
- 7 г
- корица молотая
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- яблоки
- 2 шт.
Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кусочки.
В миску выложите мягкое сливочное масло, сахар, взбейте слегка миксером, продолжая взбивать, добавляйте по одному яйцу, затем творог и еще раз взбейте миксером.
Просеянную муку с разрыхлителем, добавьте частями в творожное тесто, перемешайте, всыпьте корицу, соль, яблоки и еще раз хорошо перемешайте.
Распределите тесто по силиконовым формочкам, слегка разровняйте его и посыпьте сверху сахаром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Советы:
Творог используйте любой жирности.
Если у вас нет силиконовых формочек, выпекайте в металлических формочках, но обязательно смажьте их растительным маслом.