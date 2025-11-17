ТСН в социальных сетях

Рецепты
162
1 мин

Творожные кексы с яблоками: рецепт, который подойдет даже новичкам в выпечке

Кексы готовятся из творожного теста, в которое добавляются кусочки яблока.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
127 ккал
Творожные кексы с яблоками

Творожные кексы с яблоками / © Credits

Рецепт очень простой и быстрый, смешайте все ингредиенты, разложите по формочкам и запеките в духовке. Кексы получаются воздушными, нежными с ароматом корицы.

Ингредиенты

творог
200 г
мука пшеничная
180 г
яйца куриные
2 шт.
масло сливочное
80 г
сахар
100 г+для посыпки
разрыхлитель
7 г
корица молотая
1 ч. л.
соль
щепотка
яблоки
2 шт.

  1. Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кусочки.

  2. В миску выложите мягкое сливочное масло, сахар, взбейте слегка миксером, продолжая взбивать, добавляйте по одному яйцу, затем творог и еще раз взбейте миксером.

  3. Просеянную муку с разрыхлителем, добавьте частями в творожное тесто, перемешайте, всыпьте корицу, соль, яблоки и еще раз хорошо перемешайте.

  4. Распределите тесто по силиконовым формочкам, слегка разровняйте его и посыпьте сверху сахаром.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

  • Если у вас нет силиконовых формочек, выпекайте в металлических формочках, но обязательно смажьте их растительным маслом.

162
