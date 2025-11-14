ТСН в социальных сетях

Рецепты
47
2 мин

Творожные оладьи с тыквой: рецепт вкусного десерта

Осень — это не только время пледов, сериалов и ароматного кофе, но и сезон тыквы, главного гастрономического хита октября и ноября.

Станислава Бондаренко
35 минут
185 ккал
тыквенные оладьи tiktok.com_foodblog_kristi

тыквенные оладьи tiktok.com_foodblog_kristi

Его добавляют в латте, супы, пироги и даже пасту. Но есть блюдо, которое объединяет домашний уют и ресторанную нежность — сырные оладьи с тыквой, о рецепте именно этого блюда рассказали на странице foodblog_kristi, а мы просто не могли пройти мимо.

Эти оладьи — золотая середина между десертом и завтраком выходного дня. Они мягкие, ароматные, с легкой ноткой корицы. Тыква придает им бархатную текстуру и невероятный цвет.

Ингредиенты

тыква
250 г
творог
350 г
яйцо
1 шт.
сахар
50 г
мука
3-4 ст. л
корица
⅓ ч. л.
соль
ванилин

Приготовление

  1. Очистите тыкву от семян, запеките в микроволновке 5-7 мин, или в духовке, пока станет мягкой. Остудите и достаньте мякоть.

  2. В миске соедините творог, яйцо, соль, сахар, мякоть тыквы, ванилин и корицу.

  3. Добавьте муку, начните с 2 ст. л., затем корректируйте количество и ориентируйтесь на густоту теста, оно должно быть кремовым, не жидким.

  4. Перебейте блендером, чтобы получить нежную однородную массу.

  5. Обжарьте оладьи на сковороде с каплей масла, на медленном огне, под крышкой. Удобно формировать их из кондитерского мешка, ведь так они получаются ровными и аккуратными.

  6. Затем допеките в духовке 10 мин при 180°C, чтобы получить идеальную текстуру.

Подавать такие оладьи можно с любым соусом, например, сметаной с медом, карамелью, йогуртом или даже соленой рикоттой, если хочется гастрономического контраста. А чашка кофе или теплого какао сделает этот завтрак похожим на маленький праздник.

Тыквенные творожные оладки — это простой и ароматный десерт. Они будто напоминают, что даже самый пасмурный день становится светлее, если на кухне пахнет теплом и корицей.

