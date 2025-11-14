- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 2 мин
Творожные оладьи с тыквой: рецепт вкусного десерта
Осень — это не только время пледов, сериалов и ароматного кофе, но и сезон тыквы, главного гастрономического хита октября и ноября.
Его добавляют в латте, супы, пироги и даже пасту. Но есть блюдо, которое объединяет домашний уют и ресторанную нежность — сырные оладьи с тыквой, о рецепте именно этого блюда рассказали на странице foodblog_kristi, а мы просто не могли пройти мимо.
Эти оладьи — золотая середина между десертом и завтраком выходного дня. Они мягкие, ароматные, с легкой ноткой корицы. Тыква придает им бархатную текстуру и невероятный цвет.
Ингредиенты
- тыква
- 250 г
- творог
- 350 г
- яйцо
- 1 шт.
- сахар
- 50 г
- мука
- 3-4 ст. л
- корица
- ⅓ ч. л.
- соль
-
- ванилин
-
Приготовление
Очистите тыкву от семян, запеките в микроволновке 5-7 мин, или в духовке, пока станет мягкой. Остудите и достаньте мякоть.
В миске соедините творог, яйцо, соль, сахар, мякоть тыквы, ванилин и корицу.
Добавьте муку, начните с 2 ст. л., затем корректируйте количество и ориентируйтесь на густоту теста, оно должно быть кремовым, не жидким.
Перебейте блендером, чтобы получить нежную однородную массу.
Обжарьте оладьи на сковороде с каплей масла, на медленном огне, под крышкой. Удобно формировать их из кондитерского мешка, ведь так они получаются ровными и аккуратными.
Затем допеките в духовке 10 мин при 180°C, чтобы получить идеальную текстуру.
Подавать такие оладьи можно с любым соусом, например, сметаной с медом, карамелью, йогуртом или даже соленой рикоттой, если хочется гастрономического контраста. А чашка кофе или теплого какао сделает этот завтрак похожим на маленький праздник.
Тыквенные творожные оладки — это простой и ароматный десерт. Они будто напоминают, что даже самый пасмурный день становится светлее, если на кухне пахнет теплом и корицей.