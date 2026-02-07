ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Творожные пончики: рецепт нежного хрустящего десерта

Нежные, творожные пончики с хрустящей золотистой корочкой, посыпанные сахарной пудрой — это отличный сладкий десерт, который нравится всем.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
289 ккал
Творожные пончики

Творожные пончики / © Credits

Готовить их просто и легко. Из творожного теста сформируйте шарики и обжарьте их в большом количестве растительного масла.

Ингредиенты

творог
350 г
мука пшеничная
200 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
3-4 ст. л.
сода пищевая
1 ч. л.
растительное масло
для жарки
ванильный сахар
10 г
сахарная пудра
соль
щепотка

  1. Творог хорошо разомните вилкой или перетрите через сито.

  2. Добавьте к творогу сахар, яйца, ванильный сахар, соль и перемешайте до однородного состояния.

  3. Всыпьте соду, еще раз перемешайте, затем всыпьте частями муку и замесите творожное тесто.

  4. Смажьте руки растительным маслом и сформируйте из творожного теста небольшие шарики.

  5. Растительное масло влейте в кастрюлю с толстым дном, разогрейте его, затем убавьте огонь и обжарьте творожные шарики в масле, со всех сторон, постоянно помешивая шумовкой, до золотистого цвета.

  6. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Остывшие пончики сложите на блюдо, и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Степень разогрева масла проверьте, бросив в растительное масло маленький кусочек теста, если вокруг него сразу соберутся маленькие пузырьки, значит, фритюр готов и нужно уменьшить огонь до среднего.

  • Шарики раскатывайте размером с грецкий орех.

Дата публикации
Количество просмотров
52
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie