Творожные пончики: рецепт нежного хрустящего десерта
Нежные, творожные пончики с хрустящей золотистой корочкой, посыпанные сахарной пудрой — это отличный сладкий десерт, который нравится всем.
Готовить их просто и легко. Из творожного теста сформируйте шарики и обжарьте их в большом количестве растительного масла.
Ингредиенты
- творог
- 350 г
- мука пшеничная
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 3-4 ст. л.
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- растительное масло
- для жарки
- ванильный сахар
- 10 г
- сахарная пудра
-
- соль
- щепотка
Творог хорошо разомните вилкой или перетрите через сито.
Добавьте к творогу сахар, яйца, ванильный сахар, соль и перемешайте до однородного состояния.
Всыпьте соду, еще раз перемешайте, затем всыпьте частями муку и замесите творожное тесто.
Смажьте руки растительным маслом и сформируйте из творожного теста небольшие шарики.
Растительное масло влейте в кастрюлю с толстым дном, разогрейте его, затем убавьте огонь и обжарьте творожные шарики в масле, со всех сторон, постоянно помешивая шумовкой, до золотистого цвета.
Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Остывшие пончики сложите на блюдо, и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Степень разогрева масла проверьте, бросив в растительное масло маленький кусочек теста, если вокруг него сразу соберутся маленькие пузырьки, значит, фритюр готов и нужно уменьшить огонь до среднего.
Шарики раскатывайте размером с грецкий орех.