Творожные рогалики: рецепт вкусной выпечки

Творожные рогалики станут отличным дополнением к чашечке чая или кофе и понравятся как детям, так и взрослым.
Творожное тесто получается очень нежное, а сливочное масло придаст рогаликам мягкий сливочный вкус.
Ингредиенты
- творог
- 150 г
- мука пшеничная
- 180 г
- яйцо куриное
- 1 шт +1(для смазывания)
- масло сливочное (охлажденное)
- 150 г
- соль
- щепотка
- сахар
- 2 ст. л.
- сахарная пудра
- В миску, с просеянной мукой, натрите на крупной терке замороженное сливочное масло. Быстро перемешайте руками в крошку. Добавьте творог, яйцо, соль и перемешайте до однородной массы. Соберите тесто в ком, положите его в целлофановый пакет и отправьте на один час в холодильник.
- Разделите на две равные части. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой и раскатайте каждую часть теста в круг, присыпьте сахаром, нарежьте на треугольники и сверните рогаликом. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте взбитым яйцом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут до золотистого цвета. Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Каждый круг теста посыпьте сахаром и прокатайте скалкой.
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