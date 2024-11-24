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Творожные рогалики: рецепт вкусной выпечки

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
360 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
1 мин
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Творожные рогалики: рецепт вкусной выпечки

Творожные рогалики / Фото: Credits

Творожные рогалики станут отличным дополнением к чашечке чая или кофе и понравятся как детям, так и взрослым.

Творожное тесто получается очень нежное, а сливочное масло придаст рогаликам мягкий сливочный вкус.

Ингредиенты

творог
150 г
мука пшеничная
180 г
яйцо куриное
1 шт +1(для смазывания)
масло сливочное (охлажденное)
150 г
соль
щепотка
сахар
2 ст. л.
сахарная пудра
  1. В миску, с просеянной мукой, натрите на крупной терке замороженное сливочное масло. Быстро перемешайте руками в крошку. Добавьте творог, яйцо, соль и перемешайте до однородной массы. Соберите тесто в ком, положите его в целлофановый пакет и отправьте на один час в холодильник.
  2. Разделите на две равные части. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой и раскатайте каждую часть теста в круг, присыпьте сахаром, нарежьте на треугольники и сверните рогаликом. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте взбитым яйцом.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут до золотистого цвета. Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Каждый круг теста посыпьте сахаром и прокатайте скалкой.

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