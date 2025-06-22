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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Творожный десерт с клубникой: рецепт без выпечки

Легкий творожно-клубничный десерт  напоминает чизкейк, но готовится очень быстро и просто, без выпечки, нужно лишь время, чтобы он застыл в холодильнике.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
102 ккал
Творожный десерт без выпечки с клубникой

Творожный десерт без выпечки с клубникой / © Credits

Нежный, в меру сладкий десерт украсит любой праздничный стол, а сочная клубника отлично сочетается с творожным кремом.

Ингредиенты

творог 5-9%
400 г
йогурт греческий
350 г
желатин
15 гр+80 мл воды
сахар
100 г
ванильный сахар
10 г
клубника свежая
300 гр+для декора

  1. У клубники удалите хвостики, промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на 2-4 части.

  2. Желатин залейте водой, комнатной температуры и дайте набухнуть 15 минут.

  3. В чашу блендера выложите творог, всыпьте сахар, ванильный сахар, влейте йогурт и пробейте блендером до получения однородной массы.

  4. Набухший желатин подогрейте в микроволновой печи 30 секунд, перемешайте, если нужно подогрейте еще 5-10 минут, добавьте его в творожную массу и еще раз хорошо взбейте, затем выложите клубнику и аккуратно перемешайте лопаткой.

  5. Форму застелите пищевой пленкой, выложите массу, разровняйте и накройте пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на четыре часа или оставьте на ночь. Готовый десерт аккуратно извлеките из формы, удалите пищевую пленку и украсьте ягодами клубники.

Советы:

  • Следите за желатином, чтобы он не закипел в микроволновой печи.

  • Если клубника мелкая, то не режьте ее на части.

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Дата публикации
Количество просмотров
78
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