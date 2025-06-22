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Творожный десерт с клубникой: рецепт без выпечки
Легкий творожно-клубничный десерт напоминает чизкейк, но готовится очень быстро и просто, без выпечки, нужно лишь время, чтобы он застыл в холодильнике.
Нежный, в меру сладкий десерт украсит любой праздничный стол, а сочная клубника отлично сочетается с творожным кремом.
Ингредиенты
- творог 5-9%
- 400 г
- йогурт греческий
- 350 г
- желатин
- 15 гр+80 мл воды
- сахар
- 100 г
- ванильный сахар
- 10 г
- клубника свежая
- 300 гр+для декора
У клубники удалите хвостики, промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на 2-4 части.
Желатин залейте водой, комнатной температуры и дайте набухнуть 15 минут.
В чашу блендера выложите творог, всыпьте сахар, ванильный сахар, влейте йогурт и пробейте блендером до получения однородной массы.
Набухший желатин подогрейте в микроволновой печи 30 секунд, перемешайте, если нужно подогрейте еще 5-10 минут, добавьте его в творожную массу и еще раз хорошо взбейте, затем выложите клубнику и аккуратно перемешайте лопаткой.
Форму застелите пищевой пленкой, выложите массу, разровняйте и накройте пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на четыре часа или оставьте на ночь. Готовый десерт аккуратно извлеките из формы, удалите пищевую пленку и украсьте ягодами клубники.
Советы:
Следите за желатином, чтобы он не закипел в микроволновой печи.
Если клубника мелкая, то не режьте ее на части.