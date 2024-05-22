Творожный пирог с черносливом: рецепт вкусной выпечки

Творожный пирог с черносливом – это прекрасный вариант необычного десерта, чтобы украсить любое чаепитие. Главное для приготовления простого пирога, с которым справится даже начинающая хозяйка, обязательно используйте свежий творог и вкусный чернослив.
Рассыпчатая песочная основа, нежнейший творожный слой отлично дополняют яркий вкус чернослива. Творожный пирог станет намного вкуснее, если он настоится ночь в холодильнике.
Ингредиенты
- мука
- 240 г
- яйцо
- 1 шт.
- сливочное масло
- 120 г
- сметана
- 50 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- сахар
- 30 г
- соль
- 0,5 ч. л.
- творог 9%
- 450 г
- яйцо
- 3 шт.
- сгущенное молоко (не вареное)
- 200 г
- кукурузный крахмал
- 1 ст. л.
- чернослив(без косточек)
- 150 г
- В миске соедините просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль. Перемешайте. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите руками смесь в крошку. Затем добавьте сметану, яйцо и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, 1/3 часть отправьте в морозильник на 15-20 минут.
- Вторую часть теста выложите в форму, растяните руками и сформируйте бортик. Отправьте в холодильник на 15 минут.
- Чернослив замочите в теплой воде на 15-20 минут, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на 4-6 частей.
- В чашу блендера выложите творог, яйцо, сгущенное молоко и крахмал. Взбейте погружным блендером до однородной массы.
- Достаньте форму с тестом с холодильника, наколите его вилкой. Выложите равномерно чернослив, затем распределите, выравнивая, творожную начинку и натрите на средней терке, вторую часть теста из морозильной камеры.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Сметану можно использовать любой жирности.
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