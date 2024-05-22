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Творожный пирог с черносливом: рецепт вкусной выпечки

Время готовки
1 ч. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
238 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
351
Время на прочтение
2 мин
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Творожный пирог с черносливом: рецепт вкусной выпечки

Творожный пирог с черносливом / Фото: Credits

Творожный пирог с черносливом – это прекрасный вариант необычного десерта, чтобы украсить любое чаепитие. Главное для приготовления простого пирога, с которым справится даже начинающая хозяйка, обязательно используйте свежий творог и вкусный чернослив.

Рассыпчатая песочная основа, нежнейший творожный слой отлично дополняют яркий вкус чернослива. Творожный пирог станет намного вкуснее, если он настоится ночь в холодильнике.

Ингредиенты

мука
240 г
яйцо
1 шт.
сливочное масло
120 г
сметана
50 г
разрыхлитель
1 ч. л.
сахар
30 г
соль
0,5 ч. л.
творог 9%
450 г
яйцо
3 шт.
сгущенное молоко (не вареное)
200 г
кукурузный крахмал
1 ст. л.
чернослив(без косточек)
150 г
  1. В миске соедините просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль. Перемешайте. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите руками смесь в крошку. Затем добавьте сметану, яйцо и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, 1/3 часть отправьте в морозильник на 15-20 минут. 
  2. Вторую часть теста выложите в форму, растяните руками и сформируйте бортик. Отправьте в холодильник на 15 минут.
  3. Чернослив замочите в теплой воде на 15-20 минут, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на 4-6 частей.
  4. В чашу блендера выложите творог, яйцо, сгущенное молоко и крахмал. Взбейте погружным блендером до однородной массы.
  5. Достаньте форму с тестом с холодильника, наколите его вилкой. Выложите равномерно чернослив, затем распределите, выравнивая, творожную начинку и натрите на средней терке,  вторую часть теста из морозильной камеры.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Сметану можно использовать любой жирности.

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