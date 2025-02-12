Творожный пирог с вишнями: рецепт для новичков в выпечке

Этот пирог очень простой в приготовлении – это идеальный выбор для новичков в выпечке.

Тесто получается рассыпчатым, а творожная начинка, которую дополнят вишни – сочной, нежной и воздушной. Такой рецепт станет вашим любимым и подойдет к любому празднику или просто к домашнему чаепитию.

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная – 250 гр;

яйца куриные – 2 шт;

сахар – 120 гр;

масло сливочное – 100 гр;

разрыхлитель – 2 чл;

соль - щепотка.

Для начинки:

творог – 400 гр;

яйца куриные – 2 яйца;

ванильный сахар – 10 гр;

вишня – 300 гр;

сахарная пудра.

Приготовление:

Вишню откиньте на сито, чтобы стек сок. Взбейте блендером мягкое сливочное масло, сахар, яйца и соль до пышной массы. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Для начинки соедините яйца, творог, ванильный сахар и пробейте блендером. Форму для выпекания смажьте слегка сливочным маслом. Выложите тесто, разровняйте, сделайте бортики. Творожную начинку выложите на тесто, а сверху распределите вишни. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Готовый пирог на порционные кусочки и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Творог используйте 5-9%.

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