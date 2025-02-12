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Творожный пирог с вишнями: рецепт для новичков в выпечке

Творожный пирог с вишнями: рецепт для новичков в выпечке

Творожный пирог с вишнями / Фото: Credits

Этот пирог очень простой в приготовлении – это идеальный выбор для новичков в выпечке.

Тесто получается рассыпчатым, а творожная начинка, которую дополнят вишни – сочной, нежной и воздушной. Такой рецепт станет вашим любимым и подойдет к любому празднику или просто к домашнему чаепитию.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука пшеничная – 250 гр;
  • яйца куриные – 2 шт;
  • сахар – 120 гр;
  • масло сливочное – 100 гр;
  • разрыхлитель – 2 чл;
  • соль - щепотка.

Для начинки:

  • творог – 400 гр;
  • яйца куриные – 2 яйца;
  • ванильный сахар – 10 гр;
  • вишня – 300 гр;
  • сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Вишню откиньте на сито, чтобы стек сок.
  2. Взбейте блендером мягкое сливочное масло, сахар, яйца и соль до пышной массы. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
  3. Для начинки соедините яйца, творог, ванильный сахар и пробейте блендером.
  4. Форму для выпекания смажьте слегка сливочным маслом. Выложите тесто, разровняйте, сделайте бортики. Творожную начинку выложите на тесто, а сверху распределите вишни.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.
  6. Готовый пирог на порционные кусочки и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Творог используйте 5-9%.

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