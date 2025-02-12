Творожный пирог с вишнями: рецепт для новичков в выпечке

Этот пирог очень простой в приготовлении – это идеальный выбор для новичков в выпечке.
Тесто получается рассыпчатым, а творожная начинка, которую дополнят вишни – сочной, нежной и воздушной. Такой рецепт станет вашим любимым и подойдет к любому празднику или просто к домашнему чаепитию.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука пшеничная – 250 гр;
- яйца куриные – 2 шт;
- сахар – 120 гр;
- масло сливочное – 100 гр;
- разрыхлитель – 2 чл;
- соль - щепотка.
Для начинки:
- творог – 400 гр;
- яйца куриные – 2 яйца;
- ванильный сахар – 10 гр;
- вишня – 300 гр;
- сахарная пудра.
Приготовление:
- Вишню откиньте на сито, чтобы стек сок.
- Взбейте блендером мягкое сливочное масло, сахар, яйца и соль до пышной массы. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
- Для начинки соедините яйца, творог, ванильный сахар и пробейте блендером.
- Форму для выпекания смажьте слегка сливочным маслом. Выложите тесто, разровняйте, сделайте бортики. Творожную начинку выложите на тесто, а сверху распределите вишни.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.
- Готовый пирог на порционные кусочки и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Творог используйте 5-9%.
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