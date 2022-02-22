Творожный пирог "Слезы ангела": рецепт и немного волшебства

Хотите почувствовать себя волшебницей? Испеките пирог "Слезы ангела".

"В чем же волшебство?" – спросите вы, прочитав рецепт. Незамысловатое тесто, простенькая начинка, никаких проблем с выпеканием. Чудеса начнутся, когда пирог будет уже готов. При остывании на его поверхности подобно росе начнут появляться маленькие желтые капельки, прозрачные, словно расплавленный янтарь.

Ингредиенты:

для теста: 150 г муки 80 г сливочного масла 20 г сахара 5 г разрыхлителя 1 яйцо

для начинки: 500 г творога 100 г сахара 100 г сметаны 20 г манной крупы 3 желтка ванильный сахар

для меренги: 70 г сахарной пудры 3 белка ванильный сахар



Приготовление

Просеянную муку соединить с разрыхлителем, всыпать сахар и перемешать.

В мучную смесь ввести нарезанное маленькими кусочками или натертое на крупной терке охлажденное сливочное масло и по возможности быстро, чтобы масло не начало таять, перетереть руками до получения крошки, после чего вбить яйцо и замесить тесто.

Готовое тесто обернуть пищевой пленкой и помесить на 30 минут в холодильник.

Для начинки творог тщательно растереть с сахаром и ванильным сахаром до однородности и полного их растворения, добавить сметану, желтки, всыпать манную крупу, хорошо вымешать и выдержать 15 минут, чтобы манка набухла.

Охлажденное тесто уложить в выстеленную пергаментом форму и распределить руками по дну, сформировав бортики высотой 1,5-2 см. Поверх теста выложить начинку и выпекать 25-30 минут при 180°С.

Белки взбить миксером в пену на небольшой скорости. Затем, увеличивая скорость, постепенно всыпать сахарную пудру и ванильный сахар и взбивать белки до стойких пиков.

Когда творог схватится по краям и слегка зарумянится, пирог вынуть из духовки, выложить сверху ровным слоем взбитые белки, сделать на поверхности рисунок в виде бороздок или пиков и поставить допекаться до легкого зарумянивания белков еще около 10 минут, уменьшив температуру до 160°С.

Для того чтобы на поверхности выступил конденсат (те самые "слезы ангела"), готовый горячий пирог накрыть крышкой или миской и поместить в прохладное место.

На заметку

Количество манной крупы регулируйте в зависимости от влажности используемого творога.

Для придания пирогу легкой цитрусовой нотки можете ароматизировать творожную начинку лимонной или апельсиновой цедрой.

Чтобы белки лучше взбивались, добавьте щепотку соли, а чтобы они не опали, начинайте взбивание за 7-10 минут до готовности творожной начинки.

Читайте также: