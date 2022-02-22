Творожный пирог "Слезы ангела": рецепт и немного волшебства

Хотите почувствовать себя волшебницей? Испеките пирог "Слезы ангела".
"В чем же волшебство?" – спросите вы, прочитав рецепт. Незамысловатое тесто, простенькая начинка, никаких проблем с выпеканием. Чудеса начнутся, когда пирог будет уже готов. При остывании на его поверхности подобно росе начнут появляться маленькие желтые капельки, прозрачные, словно расплавленный янтарь.
Ингредиенты:
- для теста:
- 150 г муки
- 80 г сливочного масла
- 20 г сахара
- 5 г разрыхлителя
- 1 яйцо
- для начинки:
- 500 г творога
- 100 г сахара
- 100 г сметаны
- 20 г манной крупы
- 3 желтка
- ванильный сахар
- для меренги:
- 70 г сахарной пудры
- 3 белка
- ванильный сахар
Приготовление
Просеянную муку соединить с разрыхлителем, всыпать сахар и перемешать.
В мучную смесь ввести нарезанное маленькими кусочками или натертое на крупной терке охлажденное сливочное масло и по возможности быстро, чтобы масло не начало таять, перетереть руками до получения крошки, после чего вбить яйцо и замесить тесто.
Готовое тесто обернуть пищевой пленкой и помесить на 30 минут в холодильник.
Для начинки творог тщательно растереть с сахаром и ванильным сахаром до однородности и полного их растворения, добавить сметану, желтки, всыпать манную крупу, хорошо вымешать и выдержать 15 минут, чтобы манка набухла.
Охлажденное тесто уложить в выстеленную пергаментом форму и распределить руками по дну, сформировав бортики высотой 1,5-2 см. Поверх теста выложить начинку и выпекать 25-30 минут при 180°С.
Белки взбить миксером в пену на небольшой скорости. Затем, увеличивая скорость, постепенно всыпать сахарную пудру и ванильный сахар и взбивать белки до стойких пиков.
Когда творог схватится по краям и слегка зарумянится, пирог вынуть из духовки, выложить сверху ровным слоем взбитые белки, сделать на поверхности рисунок в виде бороздок или пиков и поставить допекаться до легкого зарумянивания белков еще около 10 минут, уменьшив температуру до 160°С.
Для того чтобы на поверхности выступил конденсат (те самые "слезы ангела"), готовый горячий пирог накрыть крышкой или миской и поместить в прохладное место.
На заметку
Количество манной крупы регулируйте в зависимости от влажности используемого творога.
Для придания пирогу легкой цитрусовой нотки можете ароматизировать творожную начинку лимонной или апельсиновой цедрой.
Чтобы белки лучше взбивались, добавьте щепотку соли, а чтобы они не опали, начинайте взбивание за 7-10 минут до готовности творожной начинки.
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