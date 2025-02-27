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Тыква, запеченная в духовке: рецепт полезного десерта

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
53 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
1 мин
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Тыква, запеченная в духовке: рецепт полезного десерта

Тыква / Фото: Credits

Запеченная в духовке тыква – это полезное лакомство для всей семьи на десерт или полдник.

Подавайте готовую тыкву, как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

тыква
800 г
сахар
2 ст. л.
  1. Тыкву вымойте, разрежьте пополам и удалите семена. Очистите от кожуры и нарежьте на средние кусочки одинаковой толщины, выложите их на противень и равномерно посыпьте сахаром. 
  2. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.
  3. Готовую тыкву выложите на блюдо и полейте выделившимся соком при запекании.

Советы:

  • Тыкву вместо сахара можно полить медом.
  • Количество сахара используйте по своему вкусу.

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