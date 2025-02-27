Тыква, запеченная в духовке: рецепт полезного десерта

Запеченная в духовке тыква – это полезное лакомство для всей семьи на десерт или полдник.
Подавайте готовую тыкву, как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- тыква
- 800 г
- сахар
- 2 ст. л.
- Тыкву вымойте, разрежьте пополам и удалите семена. Очистите от кожуры и нарежьте на средние кусочки одинаковой толщины, выложите их на противень и равномерно посыпьте сахаром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.
- Готовую тыкву выложите на блюдо и полейте выделившимся соком при запекании.
Советы:
- Тыкву вместо сахара можно полить медом.
- Количество сахара используйте по своему вкусу.
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