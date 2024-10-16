Тыквенная паста: интересный рецепт итальянского блюда

Это итальянское блюдо станет отличным выбором для веганов и тех, кто хочет попробовать новый, необычный и нежный вкус тыквы с пряностями.

На странице veganer.wandel показали, как приготовить вкусную и полезную пасту с тыквой.

Ингредиенты Тыква 1 шт. Помидоры черри 500 г Чеснок 1 головка Соль Паприка 1 ч. л Овощной бульон 500 мл Вода 200 мл Кокосовое молоко 200 мл Макароны 500 г Твердый сыр

Приготовление:

Положите тыкву, помидоры черри и чеснок в противень, приправьте растительным маслом, солью и паприкой;

Поставьте в разогретую до 210°C духовку на 60 минут;

В это время сварите макароны;

К запеченным овощам добавьте кокосовое молоко, овощной бульон и воду. Все хорошенько перемешайте и добавьте макароны;

Подавайте горячими с натертым сверху сыром.

Тыквенная паста – это не только вкусное, но и элегантное блюдо, которое поразит ваших гостей. Легкость приготовления и отличный вкус делают его идеальным выбором для обеда или ужина.

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