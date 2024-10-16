Тыквенная паста: интересный рецепт итальянского блюда

Это итальянское блюдо станет отличным выбором для веганов и тех, кто хочет попробовать новый, необычный и нежный вкус тыквы с пряностями.
На странице veganer.wandel показали, как приготовить вкусную и полезную пасту с тыквой.
Ингредиенты
- Тыква
- 1 шт.
- Помидоры черри
- 500 г
- Чеснок
- 1 головка
- Соль
- Паприка
- 1 ч. л
- Овощной бульон
- 500 мл
- Вода
- 200 мл
- Кокосовое молоко
- 200 мл
- Макароны
- 500 г
- Твердый сыр
Приготовление:
- Положите тыкву, помидоры черри и чеснок в противень, приправьте растительным маслом, солью и паприкой;
- Поставьте в разогретую до 210°C духовку на 60 минут;
- В это время сварите макароны;
- К запеченным овощам добавьте кокосовое молоко, овощной бульон и воду. Все хорошенько перемешайте и добавьте макароны;
- Подавайте горячими с натертым сверху сыром.
Тыквенная паста – это не только вкусное, но и элегантное блюдо, которое поразит ваших гостей. Легкость приготовления и отличный вкус делают его идеальным выбором для обеда или ужина.
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