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Тыквенная паста: интересный рецепт итальянского блюда

Тыквенная паста: интересный рецепт итальянского блюда

Тыквенная паста / Фото: Credits

Это итальянское блюдо станет отличным выбором для веганов и тех, кто хочет попробовать новый, необычный и нежный вкус тыквы с пряностями.

На странице veganer.wandel показали, как приготовить вкусную и полезную пасту с тыквой.

Ингредиенты

Тыква
1 шт.
Помидоры черри
500 г
Чеснок
1 головка
Соль
Паприка
1 ч. л
Овощной бульон
500 мл
Вода
200 мл
Кокосовое молоко
200 мл
Макароны
500 г
Твердый сыр

Приготовление:

  • Положите тыкву, помидоры черри и чеснок в противень, приправьте растительным маслом, солью и паприкой;
  • Поставьте в разогретую до 210°C духовку на 60 минут;
  • В это время сварите макароны;
  • К запеченным овощам добавьте кокосовое молоко, овощной бульон и воду. Все хорошенько перемешайте и добавьте макароны;
  • Подавайте горячими с натертым сверху сыром.

Тыквенная паста – это не только вкусное, но и элегантное блюдо, которое поразит ваших гостей. Легкость приготовления и отличный вкус делают его идеальным выбором для обеда или ужина.

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