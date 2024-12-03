Тыквенная паста: рецепт интересного блюда

Один из самых оригинальных способов использования тыквы – приготовление пасты. Она сочетает в себе яркий вид и непревзойденный вкус.

На странице veganer.wandel поделились интересным рецептом тыквенной пасты, которая удивит вас простотой приготовления и вкусом. Это блюдо сочетает мягкость тыквы, свежесть шпината и пикантность феты. Идеальный выбор для семейного ужина или обеда в кругу друзей. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты Тыква 650 г Мука 600 г Соль Масло Чеснок 2 зубчика Белый лук 1 шт. Свежий листовой шпинат 200 г Перец Фета

Приготовление

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте ее небольшими кусочками. Отварите в подсоленной воде до мягкости примерно 15–20 минут. Слейте воду и тщательно разомните тыкву в пюре. В большой миске смешайте тыквенное пюре, муку и соль. Замесите тесто, пока оно не станет упругим. Если тесто очень липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Из готового теста сформируйте шар. Вскипятите большую кастрюлю подсоленной воды. Возьмите ножницы, отрезайте небольшие кусочки теста прямо над кипящей водой. Варите тыквенную пасту в течение 4 минут. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте мелко нарезанный чеснок и лук до золотистого цвета. Добавить отварную тыквенную пасту и шпинат. Тушите на среднем огне, пока шпинат не станет мягким. Добавьте в блюдо соль и перец по вкусу. При подаче украсьте тыквенную пасту кусочками феты.

Советы:

Вы можете добавить к рецепту другие овощи, такие как грибы или помидоры черри, для разнообразия вкуса.

Контролируйте консистенцию теста, оно должно быть достаточно плотным, чтобы легко нарезаться ножницами, но не слишком сухим.

Тыквенная паста самая вкусная, когда ее подают свежеприготовленной.

Приготовьте эту пасту вместе с близкими и наслаждайтесь уютными и ароматными вечерами.

Приятного аппетита!

Недавно мы писали о том, как приготовить пасту из брокколи.

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