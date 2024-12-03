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Тыквенная паста: рецепт интересного блюда

Тыквенная паста: рецепт интересного блюда

Тыквенная паста / Фото: Credits

Один из самых оригинальных способов использования тыквы – приготовление пасты. Она сочетает в себе яркий вид и непревзойденный вкус.

На странице veganer.wandel поделились интересным рецептом тыквенной пасты, которая удивит вас простотой приготовления и вкусом. Это блюдо сочетает мягкость тыквы, свежесть шпината и пикантность феты. Идеальный выбор для семейного ужина или обеда в кругу друзей. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты

Тыква
650 г
Мука
600 г
Соль
Масло
Чеснок
2 зубчика
Белый лук
1 шт.
Свежий листовой шпинат
200 г
Перец
Фета

Приготовление

  1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте ее небольшими кусочками. Отварите в подсоленной воде до мягкости примерно 15–20 минут. Слейте воду и тщательно разомните тыкву в пюре.
  2. В большой миске смешайте тыквенное пюре, муку и соль. Замесите тесто, пока оно не станет упругим. Если тесто очень липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Из готового теста сформируйте шар.
  3. Вскипятите большую кастрюлю подсоленной воды. Возьмите ножницы, отрезайте небольшие кусочки теста прямо над кипящей водой. Варите тыквенную пасту в течение 4 минут.
  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте мелко нарезанный чеснок и лук до золотистого цвета. Добавить отварную тыквенную пасту и шпинат. Тушите на среднем огне, пока шпинат не станет мягким.
  5. Добавьте в блюдо соль и перец по вкусу. При подаче украсьте тыквенную пасту кусочками феты.

Советы:

  • Вы можете добавить к рецепту другие овощи, такие как грибы или помидоры черри, для разнообразия вкуса.
  • Контролируйте консистенцию теста, оно должно быть достаточно плотным, чтобы легко нарезаться ножницами, но не слишком сухим.
  • Тыквенная паста самая вкусная, когда ее подают свежеприготовленной.

Приготовьте эту пасту вместе с близкими и наслаждайтесь уютными и ароматными вечерами.

Приятного аппетита!

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