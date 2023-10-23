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Тыквенная полента: рецепт вкусного гарнира

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
82 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
257
Время на прочтение
1 мин
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Тыквенная полента: рецепт вкусного гарнира

Тыквенная полента / Фото: Credits

Тыква - главный продукт поздней осени. Если вы еще не решили, как ее готовить в этом году, попробуйте этот рецепт - он простой, а блюдо получается насыщенное и кремовое. Оно отлично подойдет в качестве гарнира, но может быть и вполне самостоятельным блюдом. 

Ингредиенты

тыква
500 г
оливковое масло
2 ст. л.
розмарин (нарезанный)
2 ст. л.
тимьян (нарезанный)
2 ст. л.
соль и свежемолотый черный перец
молоко
2,5 стакана
густые сливки
четверть стакана
полента
1 стакан
сыр пармезан (тертый)
четверть стакана
сливочное масло
2 ст. л.

1. Разогрейте духовку до 200 градусов. 

2. Разложите тыкву ровным слоем на противне и равномерно сбрызните ее оливковым маслом. Приправьте розмарином, тимьяном, солью и перцем и хорошо перемешайте. Запекайте тыкву до тех пор, пока она не станет очень мягкой, 25-30 минут.

3. Переложите тыкву в блендер или кухонный комбайн и добавьте молоко. Смешайте до получения однородной массы, а затем переложите смесь в большую кастрюлю.

4. Добавьте 2 стакана воды и густые сливки и доведите смесь до кипения на среднем или слабом огне.

5. Когда жидкость станет горячей, добавьте поленту. Готовьте, часто помешивая, пока смесь не станет густой, напоминающей овсянку, 25-30 минут.

6. Добавьте пармезан и масло и проверьте приправу; при необходимости добавьте еще соли и перца. Подавайте блюдо теплым.

Совет:

Чтобы сэкономить время, замените в этом рецепте жареную тыкву 2 стаканами консервированного тыквенного пюре.

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Дата публикации
Просмотры
257
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