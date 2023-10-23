Тыквенная полента: рецепт вкусного гарнира

Тыква - главный продукт поздней осени. Если вы еще не решили, как ее готовить в этом году, попробуйте этот рецепт - он простой, а блюдо получается насыщенное и кремовое. Оно отлично подойдет в качестве гарнира, но может быть и вполне самостоятельным блюдом.
Ингредиенты
- тыква
- 500 г
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- розмарин (нарезанный)
- 2 ст. л.
- тимьян (нарезанный)
- 2 ст. л.
- соль и свежемолотый черный перец
- молоко
- 2,5 стакана
- густые сливки
- четверть стакана
- полента
- 1 стакан
- сыр пармезан (тертый)
- четверть стакана
- сливочное масло
- 2 ст. л.
1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
2. Разложите тыкву ровным слоем на противне и равномерно сбрызните ее оливковым маслом. Приправьте розмарином, тимьяном, солью и перцем и хорошо перемешайте. Запекайте тыкву до тех пор, пока она не станет очень мягкой, 25-30 минут.
3. Переложите тыкву в блендер или кухонный комбайн и добавьте молоко. Смешайте до получения однородной массы, а затем переложите смесь в большую кастрюлю.
4. Добавьте 2 стакана воды и густые сливки и доведите смесь до кипения на среднем или слабом огне.
5. Когда жидкость станет горячей, добавьте поленту. Готовьте, часто помешивая, пока смесь не станет густой, напоминающей овсянку, 25-30 минут.
6. Добавьте пармезан и масло и проверьте приправу; при необходимости добавьте еще соли и перца. Подавайте блюдо теплым.
Совет:
Чтобы сэкономить время, замените в этом рецепте жареную тыкву 2 стаканами консервированного тыквенного пюре.
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