Тыквенная полента: рецепт вкусного гарнира

Тыква - главный продукт поздней осени. Если вы еще не решили, как ее готовить в этом году, попробуйте этот рецепт - он простой, а блюдо получается насыщенное и кремовое. Оно отлично подойдет в качестве гарнира, но может быть и вполне самостоятельным блюдом.

Ингредиенты тыква 500 г оливковое масло 2 ст. л. розмарин (нарезанный) 2 ст. л. тимьян (нарезанный) 2 ст. л. соль и свежемолотый черный перец молоко 2,5 стакана густые сливки четверть стакана полента 1 стакан сыр пармезан (тертый) четверть стакана сливочное масло 2 ст. л.

1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. Разложите тыкву ровным слоем на противне и равномерно сбрызните ее оливковым маслом. Приправьте розмарином, тимьяном, солью и перцем и хорошо перемешайте. Запекайте тыкву до тех пор, пока она не станет очень мягкой, 25-30 минут.

3. Переложите тыкву в блендер или кухонный комбайн и добавьте молоко. Смешайте до получения однородной массы, а затем переложите смесь в большую кастрюлю.

4. Добавьте 2 стакана воды и густые сливки и доведите смесь до кипения на среднем или слабом огне.

5. Когда жидкость станет горячей, добавьте поленту. Готовьте, часто помешивая, пока смесь не станет густой, напоминающей овсянку, 25-30 минут.

6. Добавьте пармезан и масло и проверьте приправу; при необходимости добавьте еще соли и перца. Подавайте блюдо теплым.

Совет:

Чтобы сэкономить время, замените в этом рецепте жареную тыкву 2 стаканами консервированного тыквенного пюре.

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