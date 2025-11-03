ТСН в социальных сетях

Тыквенно-кофейный торт: рецепт ароматного осеннего десерта

Сладкий уют, пряные специи и нежная сливочная глазурь — этот десерт способен превратить любой день в праздник ароматов.

Тыквенно-кофейный торт

Тыквенно-кофейный торт / © Associated Press

Осень — время, когда тыква становится главным героем не только на кухне, но и в наших сердцах. И если вы до сих пор думали, что тыква — это только для крем-супов или запеканок, попробуйте ее в кофейном торте. На странице the sapor рассказали о десерте, который сочетает нежность тыквы, пряность корицы и легкую кислинку сливочного крема. Идеальное сопровождение к латте и долгим вечерам с книгой.

Ингредиенты

Начинка из корицы

  • Сахар 68 г

  • Кукурузный крахмал 15 г

  • Корица 2 ч. л

Крамбл (посыпка)

  • Мука 115 г

  • Сахар 55 г

  • Коричневый сахар 40 г

  • Сливочное масло 58 г

  • Корица 1 ч. л

Тесто

  • Мука 220 г

  • Сахар 200 г

  • Коричневый сахар 60 г

  • Тыквенное пюре 300 г

  • Сливочное масло 113 г

  • Яйца 2 шт.

  • Пахта 65 мл

  • Сметана 60 г

  • Разрыхлитель 8 г

  • Сода 2 г

  • Корица 2 ч. л

  • Приправа для тыквенного пирога 2 ч. л

  • Мускатный орех ¼ ч. л

  • Душистый перец

  • Соль

  • Экстракт ванили 1 ч. л

Глазурь

  • Сливочный сыр 56 г

  • Сливочное масло 14 г

  • Сахарная пудра 100 г

  • Молоко 16 г

  • Ваниль ½ ч. л

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите форму для торта пергаментом и смажьте маслом.

  2. Подготовьте крамбл: смешайте муку, сахар, коричневый сахар и корицу. Влейте растопленное масло и перемешайте до образования крошек. Поставьте в холодильник.

  3. Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду и соль.

  4. В большой миске взбейте масло с обоими видами сахара до пышной консистенции.

  5. Добавьте яйца, затем тыквенное пюре и ваниль.

  6. Вмешайте пахту, сметану, специи и осторожно добавьте сухую смесь. Не перебивайте, ведь тесто должно оставаться нежным.

  7. Половину теста выложите в форму, сверху посыпьте коричную начинку, затем добавьте остальное тесто.

  8. Завершите крамблом и равномерно распределите сверху.

  9. Выпекайте 55-60 мин, пока шпажка не будет выходить с несколькими влажными крошками.

  10. Дайте остыть 30-45 мин и полейте глазурью из сливочного сыра.

Советы

  • Используйте домашнее тыквенное пюре, оно имеет более насыщенный вкус.

  • Для сливочной глазури важно, чтобы творог и масло были комнатной температуры.

  • Торт прекрасно хранится в холодильнике до 4 дней, а на следующий день становится еще ароматнее.

Тыквенно-кофейный торт — это не просто десерт, а воплощение осени, пряный, мягкий, с легкой карамельной ноткой и ароматом корицы, который наполняет дом теплом. Подавайте его к кофе или капучино и пусть этот аромат остается с вами даже после того, как упадет последний желтый лист.

