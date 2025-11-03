- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 2 мин
Тыквенно-кофейный торт: рецепт ароматного осеннего десерта
Сладкий уют, пряные специи и нежная сливочная глазурь — этот десерт способен превратить любой день в праздник ароматов.
Осень — время, когда тыква становится главным героем не только на кухне, но и в наших сердцах. И если вы до сих пор думали, что тыква — это только для крем-супов или запеканок, попробуйте ее в кофейном торте. На странице the sapor рассказали о десерте, который сочетает нежность тыквы, пряность корицы и легкую кислинку сливочного крема. Идеальное сопровождение к латте и долгим вечерам с книгой.
Ингредиенты
Начинка из корицы
Сахар 68 г
Кукурузный крахмал 15 г
Корица 2 ч. л
Крамбл (посыпка)
Мука 115 г
Сахар 55 г
Коричневый сахар 40 г
Сливочное масло 58 г
Корица 1 ч. л
Тесто
Мука 220 г
Сахар 200 г
Коричневый сахар 60 г
Тыквенное пюре 300 г
Сливочное масло 113 г
Яйца 2 шт.
Пахта 65 мл
Сметана 60 г
Разрыхлитель 8 г
Сода 2 г
Корица 2 ч. л
Приправа для тыквенного пирога 2 ч. л
Мускатный орех ¼ ч. л
Душистый перец
Соль
Экстракт ванили 1 ч. л
Глазурь
Сливочный сыр 56 г
Сливочное масло 14 г
Сахарная пудра 100 г
Молоко 16 г
Ваниль ½ ч. л
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C. Застелите форму для торта пергаментом и смажьте маслом.
Подготовьте крамбл: смешайте муку, сахар, коричневый сахар и корицу. Влейте растопленное масло и перемешайте до образования крошек. Поставьте в холодильник.
Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду и соль.
В большой миске взбейте масло с обоими видами сахара до пышной консистенции.
Добавьте яйца, затем тыквенное пюре и ваниль.
Вмешайте пахту, сметану, специи и осторожно добавьте сухую смесь. Не перебивайте, ведь тесто должно оставаться нежным.
Половину теста выложите в форму, сверху посыпьте коричную начинку, затем добавьте остальное тесто.
Завершите крамблом и равномерно распределите сверху.
Выпекайте 55-60 мин, пока шпажка не будет выходить с несколькими влажными крошками.
Дайте остыть 30-45 мин и полейте глазурью из сливочного сыра.
Советы
Используйте домашнее тыквенное пюре, оно имеет более насыщенный вкус.
Для сливочной глазури важно, чтобы творог и масло были комнатной температуры.
Торт прекрасно хранится в холодильнике до 4 дней, а на следующий день становится еще ароматнее.
Тыквенно-кофейный торт — это не просто десерт, а воплощение осени, пряный, мягкий, с легкой карамельной ноткой и ароматом корицы, который наполняет дом теплом. Подавайте его к кофе или капучино и пусть этот аромат остается с вами даже после того, как упадет последний желтый лист.