Тыквенно-кофейный торт: рецепт ароматного осеннего десерта

Осень — время, когда тыква становится главным героем не только на кухне, но и в наших сердцах. И если вы до сих пор думали, что тыква — это только для крем-супов или запеканок, попробуйте ее в кофейном торте. На странице the sapor рассказали о десерте, который сочетает нежность тыквы, пряность корицы и легкую кислинку сливочного крема. Идеальное сопровождение к латте и долгим вечерам с книгой.

Ингредиенты

Начинка из корицы

Сахар 68 г

Кукурузный крахмал 15 г

Корица 2 ч. л

Крамбл (посыпка)

Мука 115 г

Сахар 55 г

Коричневый сахар 40 г

Сливочное масло 58 г

Корица 1 ч. л

Тесто

Мука 220 г

Сахар 200 г

Коричневый сахар 60 г

Тыквенное пюре 300 г

Сливочное масло 113 г

Яйца 2 шт.

Пахта 65 мл

Сметана 60 г

Разрыхлитель 8 г

Сода 2 г

Корица 2 ч. л

Приправа для тыквенного пирога 2 ч. л

Мускатный орех ¼ ч. л

Душистый перец

Соль

Экстракт ванили 1 ч. л

Глазурь

Сливочный сыр 56 г

Сливочное масло 14 г

Сахарная пудра 100 г

Молоко 16 г

Ваниль ½ ч. л

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Застелите форму для торта пергаментом и смажьте маслом. Подготовьте крамбл: смешайте муку, сахар, коричневый сахар и корицу. Влейте растопленное масло и перемешайте до образования крошек. Поставьте в холодильник. Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду и соль. В большой миске взбейте масло с обоими видами сахара до пышной консистенции. Добавьте яйца, затем тыквенное пюре и ваниль. Вмешайте пахту, сметану, специи и осторожно добавьте сухую смесь. Не перебивайте, ведь тесто должно оставаться нежным. Половину теста выложите в форму, сверху посыпьте коричную начинку, затем добавьте остальное тесто. Завершите крамблом и равномерно распределите сверху. Выпекайте 55-60 мин, пока шпажка не будет выходить с несколькими влажными крошками. Дайте остыть 30-45 мин и полейте глазурью из сливочного сыра.

Советы

Используйте домашнее тыквенное пюре, оно имеет более насыщенный вкус.

Для сливочной глазури важно, чтобы творог и масло были комнатной температуры.

Торт прекрасно хранится в холодильнике до 4 дней, а на следующий день становится еще ароматнее.

Тыквенно-кофейный торт — это не просто десерт, а воплощение осени, пряный, мягкий, с легкой карамельной ноткой и ароматом корицы, который наполняет дом теплом. Подавайте его к кофе или капучино и пусть этот аромат остается с вами даже после того, как упадет последний желтый лист.