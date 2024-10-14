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Тыквенно-шоколадная помадка: интересный и простой рецепт

Тыквенно-шоколадная помадка: интересный и простой рецепт

Тыквенно-шоколадная помадка / Фото: Credits

Тыквенный сезон – это не только тыквы для Хэллоуина, но и возможность приготовить вкусные и полезные десерты из яркого и ароматного продукта.

На странице emilyxlevi показали быстрый рецепт полезного десерта к чаю и кофе.

Ингредиенты

Тыквенное пюре
1 стакан
Черный шоколад (растопленный)
1/2 стакана

Приготовление:

  • Смешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

Советы:

При желании можете добавить 2 ст. л кленового сиропа.

Не упустите возможность порадовать себя и близких вкусным и необычным лакомством.

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