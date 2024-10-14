Тыквенно-шоколадная помадка: интересный и простой рецепт

Тыквенный сезон – это не только тыквы для Хэллоуина, но и возможность приготовить вкусные и полезные десерты из яркого и ароматного продукта.
На странице emilyxlevi показали быстрый рецепт полезного десерта к чаю и кофе.
Ингредиенты
- Тыквенное пюре
- 1 стакан
- Черный шоколад (растопленный)
- 1/2 стакана
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Советы:
При желании можете добавить 2 ст. л кленового сиропа.
Не упустите возможность порадовать себя и близких вкусным и необычным лакомством.
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