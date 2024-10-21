Тыквенное печенье с шоколадом: рецепт ароматной выпечки

Это печенье станет идеальным десертом для осенних вечеров и вкусным дополнением к кофе или чаю.

На странице katherine.nari показали, как приготовить фантастически вкусное тыквенное печенье с шоколадной крошкой. Ароматная тыква придает печенью нежности и легкости, а шоколадная крошка приятного хрустящего контраста.

Ингредиенты Тыквенное пюре 80 г Мука пшеничная 240 г Сливочное масло 170 г Сахар 100 г Разрыхлитель 0,5 ч.л Сода ¼ ч. л Соль 0,5 ч. л Шоколадная крошка 100 г

Приготовление:

Сливочное масло растопите и отставьте, чтобы оно остыло.

Распределите тыквенное пюре тонким слоем на бумажном полотенце и оставьте на 7-10 мин, затем аккуратно промокните сверху еще одним полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

В миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соду и соль.

В другой миске смешайте растопленное масло с сахаром. Добавьте тыквенное пюре и тщательно перемешайте.

Добавьте сухие ингредиенты в масляную смесь и перемешайте до однородности. Добавьте шоколадную крошку.

Накройте тесто и охлаждайте 30-60 минут.

Разогрейте духовку до 175°C.

Сформируйте шарики из теста, разложите их на противень с пергаментом. Сплюсните их и придайте желаемую форму.

Выпекайте 11-14 мин, пока края не затвердеют и низ печенья не зарумянится.

Дайте ему остыть на деко 5 минут, затем переложите на решетку до полного охлаждения.

Советы:

По желанию можете добавить больше сахара.

Шоколад лучше использовать термостабильный или просто качественный. Обычная шоколадка, особенно молочная или белая, сгорит и даст горечь, поэтому ее не желательно добавлять в выпечку.

# мягкое печенье #pumpkincookies #cookiesrecipe #тыква #выпечка ♬ death with dignity sufjan stevens — ⠀ ⠀ ⠀ @katherine.nari Мягкое тыквенное печенье с шоколадом Если не любите тыкву, в профиле есть другие рецепты печенья ✨ Ингредиенты: • тыквенное пюре – 80 г • мука пшеничная – 240 г • сливочное масло – 170 г • сахар – 100 г ( если любите слаще и не будете использовать шоколад) • разрыхлитель – 0,5 ч.л • сода – ¼ ч.л • соль – 0,5 ч.л • шоколадные капли – 100 г (желательно термостабильные или из качественного шоколада, обычная шоколадка, особенно молочная/белая — сгорит и даст горечь в привкус, поэтому не советую использовать в выпечку) Сливочное масло растопите и отставьте, чтобы оно остыло. Распределите тыквенное пюре тонким слоем на бумажном полотенце и оставьте на 7-10 мин, затем аккуратно промокните сверху еще одним полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. В миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соду (так, соду и разрыхлитель, для реакции с тыквенным пюре и лучшей текстуры теста) и соль. В другой миске смешайте растопленное масло с сахаром. Добавьте тыквенное пюре, кропотливо перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты в масляную смесь и перемешайте до однородности. Добавьте шоколадные капли. Накройте тесто и охлаждайте 30-60 минут. Разогрейте духовку до 175°C. Сформируйте шарики из теста, разложите их на противень с пергаментом на расстоянии. Сплюсните их и придайте желаемую форму. Выпекайте 11-14 мин (режим – верх/низ) пока края не затвердеют и низ печенья не зарумянится. Дайте остыть на противне 5 минут, затем переложите на решетку до полного охлаждения. #тыквенное печенье #печенье

Тыквенное печенье с шоколадом – это вкусная и полезная альтернатива обычным десертам. Благодаря легкому рецепту вы можете быстро приготовить эту ароматную выпечку для себя и своих близких.

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