Тыквенные блинчики: отличная идея для завтрака

Тыква считается одним из самых вкусных и полезных овощей. Чтобы тыквенные блинчики получились более ароматными, в них можно добавить ванилин или корицу.

Этот рецепт придется по вкусу даже самым искушенным гурманам. Пышные золотистые блины получаются сладкими и обязательно понравятся детям. Такая выпечка получается всегда яркой и сочной.

Ингредиенты:

тыква - 300 г

мука - 300 г

яйцо – 3 шт.

молоко - 300 мл

вода - 300 мл + 100 мл (для варки тыквы)

масло растительное – 50 мл

сахар - 100 г

соль – щепотка

Приготовление:

Тыкву нарежьте кусочками, залейте водой (100 мл) и варите 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Выложите тыкву в миску. Добавьте соль, яйца, сахар, молоко, воду, масло. Взбейте всю массу блендером, затем добавьте просеянную муку и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.

Дайте тесту постоять 20-30 минут.

На хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом, налейте немного теста, распределите по всей поверхности и выпекайте на среднем огне. Когда тесто сверху перестанет быть жидким, переверните блинчик на другую сторону.

Советы:

Количество сахара корректируйте по своему вкусу.

В блинчики можете добавить ванилин или корицу.

Подавать блинчики из тыквы можно со сметаной, любым вареньем или медом.

Молоко используйте любой жирности.

Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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