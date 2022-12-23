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Тыквенные блинчики: отличная идея для завтрака

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
342
Время на прочтение
2 мин
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Тыквенные блинчики: отличная идея для завтрака

Фото: Credits

Тыква считается одним из самых вкусных и полезных овощей. Чтобы тыквенные блинчики получились более ароматными, в них можно добавить ванилин или корицу.

Этот рецепт придется по вкусу даже самым искушенным гурманам. Пышные золотистые блины получаются сладкими и обязательно понравятся детям. Такая выпечка получается всегда яркой и сочной.

Ингредиенты:

  • тыква - 300 г
  • мука - 300 г
  • яйцо – 3 шт.
  • молоко - 300 мл
  • вода - 300 мл + 100 мл (для варки тыквы)
  • масло растительное – 50 мл
  • сахар - 100 г
  • соль – щепотка

Приготовление:

Тыкву нарежьте кусочками, залейте водой (100 мл) и варите 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Выложите тыкву в миску. Добавьте соль, яйца, сахар, молоко, воду, масло. Взбейте всю массу блендером, затем добавьте просеянную муку и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. 

Дайте тесту постоять 20-30 минут.

На хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом, налейте немного теста, распределите по всей поверхности и выпекайте на среднем огне. Когда тесто сверху перестанет быть жидким, переверните блинчик на другую сторону.

Советы:

  • Количество сахара корректируйте по своему вкусу.
  • В блинчики можете добавить ванилин или корицу.
  • Подавать блинчики из тыквы можно со сметаной, любым вареньем или медом.
  • Молоко используйте любой жирности.
  • Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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Дата публикации
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