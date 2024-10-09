Тыквенные блины: интересный рецепт любимого блюда

Блинчики из тыквы мы любим за их уникальный вкус, яркий цвет и незабываемый аромат.
На странице Будет вкусно вместе рассказали, как приготовить интересные и яркие блины с тыквой.
Ингредиенты
- Яйца
- 3 шт.
- Сахар
- 3 ст. л
- Ванильный сахар
- 1 ч. л
- Соль
- Тыквенное пюре
- 300 г
- Молоко
- 350 мл
- Подсолнечное масло
- 2 ст. л
- Мука
- 300 г
Приготовление:
- В глубокую миску разбейте яйца и взбейте их с сахаром, ванильным сахаром и солью до густой пены;
- Тыкву нарежьте кусочками, залейте 100 мл воды и варите 15 минут, пока она не станет мягкой. Затем, взбейте блендером;
- Затем влейте тыквенное пюре и всыпьте муку постоянно помешивая тесто венчиком, чтобы не было комочков.
- Добавьте молоко и масло, помешивая венчиком;
- Дайте тесту отдохнуть около 10 минут;
- На хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, налейте немного теста, распределите по всей поверхности и выпекайте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Приятного аппетита!
@bude_smachno_razom Блинчики из тыквы всегда имеют особый вкус и неповторимый цвет Эти красивые блины обязательно украсят утренний стол и вам захочется запастись тыквенным пюре, чтобы готовить их чаще Вам понадобится • яйца -3 шт • сахар — 3 ст.л • ванильный сахар — 1 ч.л. к густой пене. • Затем вливаем тыквенное пюре. Всыпаем муку постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. • Добавляем молоко и масло, помешивая венчиком. Настаиваем тесто 10 минут (обязательно). • На хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом, налейте немного теста, распределите по всей поверхности и выпекайте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Вкусную тыкву нарежьте кусочками, залейте водой (100 мл) и варите 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Взбейте погружным блендером. #блины #наличники #заварные блины #тыквы # тыква #рецепт #рекомендации ♬
Блинчики из тыквы отлично подходят как для завтрака, так и для десерта. Обязательно порадуйте ими ваших близких.
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