Тыквенные блины: интересный рецепт любимого блюда

Блинчики из тыквы мы любим за их уникальный вкус, яркий цвет и незабываемый аромат.

На странице Будет вкусно вместе рассказали, как приготовить интересные и яркие блины с тыквой.

Ингредиенты Яйца 3 шт. Сахар 3 ст. л Ванильный сахар 1 ч. л Соль Тыквенное пюре 300 г Молоко 350 мл Подсолнечное масло 2 ст. л Мука 300 г

Приготовление:

В глубокую миску разбейте яйца и взбейте их с сахаром, ванильным сахаром и солью до густой пены;

Тыкву нарежьте кусочками, залейте 100 мл воды и варите 15 минут, пока она не станет мягкой. Затем, взбейте блендером;

Затем влейте тыквенное пюре и всыпьте муку постоянно помешивая тесто венчиком, чтобы не было комочков.

Добавьте молоко и масло, помешивая венчиком;

Дайте тесту отдохнуть около 10 минут;

На хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, налейте немного теста, распределите по всей поверхности и выпекайте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Приятного аппетита!

#наличники #заварные блины #тыквы # тыква #рецепт #рекомендации ♬ @bude_smachno_razom Блинчики из тыквы всегда имеют особый вкус и неповторимый цвет Эти красивые блины обязательно украсят утренний стол и вам захочется запастись тыквенным пюре, чтобы готовить их чаще Вам понадобится • яйца -3 шт • сахар — 3 ст.л • ванильный сахар — 1 ч.л. к густой пене. • Затем вливаем тыквенное пюре. Всыпаем муку постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. • Добавляем молоко и масло, помешивая венчиком. Настаиваем тесто 10 минут (обязательно). • На хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом, налейте немного теста, распределите по всей поверхности и выпекайте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Вкусную тыкву нарежьте кусочками, залейте водой (100 мл) и варите 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Взбейте погружным блендером. #блины

Блинчики из тыквы отлично подходят как для завтрака, так и для десерта. Обязательно порадуйте ими ваших близких.

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