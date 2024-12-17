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Тыквенные брауни: необычный рецепт вкусного десерта

Тыквенные брауни: необычный рецепт вкусного десерта

Тыквенные брауни / Фото: Credits

Тыквенные брауни – идеальное сочетание нежной текстуры, шоколадного вкуса и пользы натуральных ингредиентов.

Этот веганский рецепт, быстрый в приготовлении и ему нужно всего четыре ингредиента. О нем рассказали на странице mattsfitchef. Эти брауни станут находкой для всех, кто следит за питанием, выбирает вегетарианские или веганские блюда, а также ценит легкость и простоту приготовления.

Ингредиенты

Тыквенное пюре
180 г
Миндальное масло (или любое другое ореховое масло)
80 г
Кленовый сироп
60 г
Какао-порошок
30 г
Шоколадная крошка

Приготовление

  1. В большой миске соедините тыквенное пюре, миндальное масло, кленовый сироп и какао-порошок. Перемешивайте до получения однородной массы. Тесто должно быть густым.
  2. По желанию всыпьте шоколадную крошку или размельченные кусочки темного шоколада и аккуратно перемешайте.
  3. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Разровняйте его лопаткой, чтобы получить равномерный слой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут.
  4. Готовые брауни должны быть слегка влажными – именно эта текстура делает их идеальными.
  5. После выпечки оставьте брауни немного остыть в форме, чтобы они приобрели правильную структуру. Нарежьте на квадратики и наслаждайтесь.

Советы:

  • Кленовый сироп можно заменить медом, если вы не соблюдаете строгую веганскую диету.

Тыквенные брауни – универсальный десерт, который будет смаковать в любое время года. Подавайте их с любимой чашкой кофе, чая или какао, добавьте немного свежих ягод или орехов для красоты.

Этот простой и полезный рецепт поможет вам наслаждаться сладким, не беспокоясь о лишних калориях или вредных ингредиентах.

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