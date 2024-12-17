Тыквенные брауни: необычный рецепт вкусного десерта

Тыквенные брауни – идеальное сочетание нежной текстуры, шоколадного вкуса и пользы натуральных ингредиентов.
Этот веганский рецепт, быстрый в приготовлении и ему нужно всего четыре ингредиента. О нем рассказали на странице mattsfitchef. Эти брауни станут находкой для всех, кто следит за питанием, выбирает вегетарианские или веганские блюда, а также ценит легкость и простоту приготовления.
Ингредиенты
- Тыквенное пюре
- 180 г
- Миндальное масло (или любое другое ореховое масло)
- 80 г
- Кленовый сироп
- 60 г
- Какао-порошок
- 30 г
- Шоколадная крошка
Приготовление
- В большой миске соедините тыквенное пюре, миндальное масло, кленовый сироп и какао-порошок. Перемешивайте до получения однородной массы. Тесто должно быть густым.
- По желанию всыпьте шоколадную крошку или размельченные кусочки темного шоколада и аккуратно перемешайте.
- Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Разровняйте его лопаткой, чтобы получить равномерный слой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут.
- Готовые брауни должны быть слегка влажными – именно эта текстура делает их идеальными.
- После выпечки оставьте брауни немного остыть в форме, чтобы они приобрели правильную структуру. Нарежьте на квадратики и наслаждайтесь.
Советы:
- Кленовый сироп можно заменить медом, если вы не соблюдаете строгую веганскую диету.
Тыквенные брауни – универсальный десерт, который будет смаковать в любое время года. Подавайте их с любимой чашкой кофе, чая или какао, добавьте немного свежих ягод или орехов для красоты.
Этот простой и полезный рецепт поможет вам наслаждаться сладким, не беспокоясь о лишних калориях или вредных ингредиентах.
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