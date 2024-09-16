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Тыквенные кексы: рецепт ароматной выпечки

Тыквенные кексы: рецепт ароматной выпечки

Рецепт ароматной выпечки / Фото: Credits

Попробуйте приготовить эти вкусные и яркие кексы.

На странице katherine.nari автор показала, как приготовить нежные тыквенные вкусности с идеальной текстурой. Рецепт рассчитан на 12 кексов.

Ингредиенты

Мука
180 г
Сода
1 ч. л
Разрыхлитель
0,5 ч. л
Соль
Яйца
2 шт.
Тыквенное пюре
280 г
Сахар
140 г
Подсолнечное масло
120 мл
Молоко
60 мл

Приготовление:

  • Для тыквенного пюре нужно запечь тыкву до мягкости. Лучше делать это в фольге. Все зависит от сорта тыквы, возможно, вам еще дополнительно нужно будет перебивать ее блендером;
  • В миске смешайте просеянную муку, соду, разрыхлитель и соль;
  • В другой миске смешайте тыквенное пюре, растительное масло, молоко, яйца и сахар до однородной массы;
  • Соедините сухие ингредиенты с жидкими и перемешайте аккуратно тесто до однородной консистенции;
  • Выложите тесто в формочки;
  • Выпекайте в разогретой до 220°C духовке 5 мин, затем нужно снизить температуру до 175°C и выпекать еще 15-20 минут.

Советы:

Если у вас металлическая форма, то следует взять бумажные формочки, потому что это тесто может прилипнуть к металлу.

@katherine.nari Эти тыквенные кексики очень нежные, текстура в меру влага, а коллиир Обожаю выпечку с тыквой за то, что она имеет насыщенный желтый оттенок ☺️ Из этого рецепта у меня получается 12 кексов. Ингредиенты ⬇️ • мука – 180 г • сода – 1 ч.л • разрыхлитель – 0,5 ч.л • щепотка соли • яйца – 2 • тыквенное пюре – 280 г • сахар – 140 г • подсолнечное масло – 120 мл 60 мл Для тыквенного пюре нужно запечь тыкву до мягкости. Я делаю это в фольге. Все зависит от сорта тыквы, некоторые сорта надо дополнительно перебивать блендером, я брала тыкву мускатную, она легко вынималась ложкой после выпекания. В миске смешайте просеянную муку, соду, разрыхлитель (*да, и соду, и разрыхлитель, для реакции с тыквенным пюре, лучшей структуры теста, более воздушной) и соль. В другой миске смешайте тыквенное пюре, растительное масло, молоко, яйца и сахар до однородной массы. Соедините сухие ингредиенты с жидкими и аккуратно перемешайте тесто до однородности. Выложите тесто в формочки. Также укажу, что если у вас металлическая форма, как у меня, то стоит взять бумажные формочки, потому это тесто к металлу может прилипнуть. Выпекайте в разогретой до 220°C духовке 5 мин, затем убавьте температуру до 175°C и выпекайте еще 15-20 мин или до сухой шпажки. #рецептыукраинской # тыквенныекексы #кулинарныйблог #pumpkin #pumpkinrecipes #pumpkinmuffins #тыква #рецептыстыквы

Эти кексы идельно подойдкт к пряному чаю, хорошим осенним днем.

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