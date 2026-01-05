- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
Тыквенные кексы: рецепт полезной выпечки
Приготовьте необычные, полезные кексы, которые готовятся на основе тыквенного пюре.
Получаются вкусными, в меру сладкими. Этот десерт понравится даже тем детям, которые вообще не любят тыкву. Подайте с молоком или к чаю.
Ингредиенты
- тыква
- 200 г
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 4 ст. л.
- масло растительное
- 80 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- корица
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
Очищенную тыкву нарежьте средними кубиками, залейте небольшим количеством воды и варите на среднем огне 15 минут до мягкости. Воду слейте, тыкву пробейте блендером до пюре образного состояния.
Яйца с сахаром и солью взбейте венчиком. Добавьте тыквенное пюре, растительное масло, корицу, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте. Тесто разложите по формочкам на 2/3 высоты.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой.
Советы:
Готовые кексы по желанию можно посыпать сахарной пудрой.