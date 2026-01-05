ТСН в социальных сетях

Рецепты
71
1 мин

Тыквенные кексы: рецепт полезной выпечки

Приготовьте необычные, полезные кексы, которые готовятся на основе тыквенного пюре.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
176 ккал
Тыквенные кексы

Тыквенные кексы / © Credits

Получаются вкусными, в меру сладкими. Этот десерт понравится даже тем детям, которые вообще не любят тыкву. Подайте с молоком или к чаю.

Ингредиенты

тыква
200 г
мука пшеничная
150 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
4 ст. л.
масло растительное
80 г
разрыхлитель
1 ч. л.
корица
0,5 ч. л.
соль
щепотка

  1. Очищенную тыкву нарежьте средними кубиками, залейте небольшим количеством воды и варите на среднем огне 15 минут до мягкости. Воду слейте, тыкву пробейте блендером до пюре образного состояния.

  2. Яйца с сахаром и солью взбейте венчиком. Добавьте тыквенное пюре, растительное масло, корицу, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте. Тесто разложите по формочкам на 2/3 высоты.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой.

Советы:

  • Готовые кексы по желанию можно посыпать сахарной пудрой.

